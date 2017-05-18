Haber: Aysun Beykoz

Bilim Koleji 1’inci sınıf öğrenci ve öğretmenleri Ayşe Kızmaz, Filiz Dincel tarafından ‘Ata Defilesi’ düzenledi. Bolu İl Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda akşam saatlerinde düzenenlenen etkinlikte öğrenciler bir buçuk aydır hazırladıkları gösterilerine hep birlikte şiir okuyarak başladı. Ardından öğrenciler öğretmenleri birlikte gitar çalıp şarkı söyleyerek mini bir konser verdi. Konserin ardından öğrencilerin ingilizce olarak hazırladığı tiyatro sunuldu. Bu gösteriler sonrası ana etkinlik olan Ata defilesi’ne geçildi. Öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk’e ait dönem dönem giydiği kıyafetleri üstlerinde sergilediler. Ara gösterilerde ise öğrenciler zeybek oynayıp, vals yaptılar.

Ana gösterilerin ardından öğrenciler sahnede tango yaparak gösterilerini tamamladılar.

Gösterinin ardından açıklama yapan 1 – A Sınıfı öğretmeni Ayşe Kızmaz, Bütün velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerimizin emeklerine sağlık. Bir buçuk aydır hazırladığımız gazeteyi elimizden geldiğince güzel bir şekilde sunmaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.