Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretim gören bir grup öğrenci Atamızın vefatının 79’uncu yılı nedeniyle onu anmak için İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüyüş yaparak, Atatürk için sloganlar attılar. Bu yürüyüşe vatandaşlar alkışlarıyla destek verdiler. Ata Lisesi pankartıyla Atatürk Anıtı önünde başlayan yürüyüş Bolu Anadolu Lisesi bahçesine kadar sürdü. 10 Kasım günü anlamlı yürüyüş gerçekleştiren kızlı-erekli öğrenciler İzzet Baysal Anıtı önünde İstiklal Marşı söyledikten sonra; “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bağırarak caddeyi inlettiler. Öğrenciler cadde de İstiklal marşını okudu. İstiklal Marşını duyan ve oradan geçen vatandaşlar da öğrencilere eşlik ederek, hep birlikte marşı okudular.