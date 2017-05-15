

Foto; Metin FERAH



BOFSAD, Bahar şenliği gezi ve İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında Bolu'ya Sağlık ve Eğitim alanlarında yüzlerce eser kazandıran Boluluların Hayırsever Babası İzzet Baysal'ın ata ocağı olan Kuzgölcük Köyünde foto safari düzenledi. Köy Muhtarı Mustafa Duman BOFSAD üyesi 35 fotoğraf severi dört mahalleden oluşan toplam 120 haneli köyü ve yaylasını gezdirdi. Göç veren köyde 30 kişinin yaşadığını anlatan Muhtar Duman, İzzet Baysal'ın büyük dedesi olan Hacı Karaahmet'in Kuzgölcüklü torunu Hacı Mustafa Paşa'nın mezarını dernek üyelerine gösterdi. Köy sosyal tesisinde İzzet Baysal ile yeğeni Ahmet Baysal’a özel köşe hazırlayan misafirperver Kuzgölcüklüler BOFSAD üyelerini köyde ağırladılar. Kuzgölcük Köyü'nün mahalleleri ve yaylasını fotoğraflayan BOFSAD üyeleri sapsarı çiçeklerle bezenmiş güzellikler içersinde doyasıya fotoğraf çektiler.

BOFSAD üyesi duayen gazeteci Metin Ferah katıldığı foto safariden doyumsuz güzellikte birçok fotoğraf çekti. İşte Ferah’ın objektifinden İzzet Babanın ata ocağı kareleri.