Haber: C. Kutay Aykan

İlimiz Bolu’nun önemli değerlerinden, hayırseverliği ile tanınan Yüksek Ziraat Mühendisi ve İş İnsanı Merhum Şerafettin Erbayram’ın memleketine kazandırmak istediği Ata Tohumları Bahçesi, Seben Kuzgölcük Köyü’nde hayata geçirildi. Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından yaptırılan ve 2 bin 300 metrekare alana kurulu Ata Tohumları Bahçesi’nde, Merhum Şeraffettin Erbayram’ın titiz çalışmalar sonucunda bulduğu ve sakladığı ata tohumları toprakla buluştu.

BOLU ADINA ÖRNEK BİR İŞBİRLİĞİ

Şerafettin Erbayram’ın Bolu’ya miras bıraktığı tohumlar, kurucusu olduğu Bolu Bağışçılar Vakfı’nın girişimleri ile adına düzenlenen bahçede yetiştirilecek. Erbayram’ın vefatının ardından harekete geçen Bolu Bağışçılar Vakfı, Erbayram’ın en büyük isteklerinden biri olan yerli ata tohumlarının üretilmesi için kolları sıvadı. Umut Keyf, Orhan Keyf, Turan Keyf ve Ayhan Keyf Kuzgölcük Köyü’nde bulunan bahçelerini Şerafettin Erbayram adına yapılacak ata tohumları bahçesi için Bolu Bağışçılar Vakfına proje boyunca tahsis etti. Şerafettin Erbayram’ın ata tohumlarının bir bölümünü emanet ettiği ve iş yerinde uzun yıllar hemşire olarak çalışan Rabia Kıvrak da projede yer aldı. Rabia Kıvrak ilerleyen yaşına rağmen yaklaşık 4 ay boyunca gece gündüz bahçenin yapımında çalıştı. Bolu Bağşıçılar Vakfı ata tohumları bahçesinin tel örgüsünden, sulama sistemlerine kadar her türlü ihtiyacını karşıladı. Kısa bir süre içinde M. Şerafettin Erbayram Ata Tohumları Bahçesi Bolu’ya kazandırıldı.

“ŞERAFETTİN ERBAYRAM’IN BİR HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK BÜYÜK MUTLULUK”

Şerafettin Erbayram Ata Tohumları Bahçesi’nin açılışında bir konuşma yapan Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, gelişmişliğin en önemli ölçütlerinden birinin tarımsal üretim olduğuna vurgu yaparak, Bolu Bağışçılar Vakfı olarak her zaman Şerafettin Erbayram’ın izinden yürümeye devam edeceklerini söyledi. Erbayram adına yapılan bir bahçeyi açmaktan büyük mutluluk duyduklarını da ifade eden Abak, “Bugün burada Bolu’muzun yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden, ilklerin adamı, vakfımızın kurucu başkanı Merhum Şerafettin Erbayram’ın bir hayalini gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. Şerafettin Erbayram hayatını memleketinin ve ülkesinin kalkınmasına adamış örnek bir şahsiyetti. Gelişmenin temel şartı olarak gördüğü tarımsal kalkınma için Merhum Erbayram’ın Bolu’ya yaptığı katkıları anlatmaya saatlerimiz yetmez. Bolu’da modern tarıma geçilmesinde, alternatif ürünlerin yetiştirilmesinde ve çiftçimizin doğru yöntemlerle tarım yapmasında Şerafettin Erbayram’ın emeklerini kimse yadsıyamaz. Sayın Erbayram’ın en büyük hayallerinden biri de tamamen yerli olan ata tohumlarının üretilmesiydi. Genetiği ile oynanmamış, hormonsuz, tamamen yerli olan bu tohumlardan elde edilecek ürünler sağlıklı bir neslin meydana gelmesinde en önemli unsurlardan biriydi O’na göre. Bolu Bağışçılar Vakfı olarak bugün, kurucu başkanımızın sağlığında büyük emeklerle bulduğu, topladığı ve koruduğu tohumları kurduğumuz bu bahçede toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu bahçede üretilecek tohumların tüm Bolu’ya yayılacağını, çiftçimizin kendi topraklarımızda kendimize ait yerli tohumlarla tarım yapacağını ümit ediyoruz. Bu güzel günde Şerafettin Erbayram’ın hayaline bir adım daha yaklaşmanın verdiği mutluluk gerçekten tarifi zor bir duygu. Biliyoruz ki O güzel insan da şu anda burada ve yüzündeki o naif gülümseme ile mutluluğumuza ortak oluyor” ifadelerini kullandı.

Abak’tan sonra söz alan İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman, Şerafettin Erbayram’ın Bolu için çok önemli büyük bir değer olduğunu belirterek, Erbayram’ın vefatının ardından kaleme aldığı yazdığı okudu. Şerafettin Erbayram’ın tohumları emanet ettiği eski çalışanı Rabia Kıvrak da çok duygusal bir gün yaşadığını ifade ederek, Erbayram’ın ruhunun kendilerini izlediğini ve bu mutluluğa ortak olduğuna inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. İzzet Baysal ve Şerafettin Erbayram için yapılan duanın ardından, ata tohumları bahçesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta katılımcılara, Bolu Belediyesi’nin ata buğdayı ızadan yaptırdığı makarna ve yine Bolu Belediyesi’nin ekimini yaptığı Bolu Civril Ayşe Kadın fasulyesi ikram edildi.

M. Şerafettin Erbayram Ata Tohumları Bahçesi’nde Bolu’ya özgü Çivril Ayşe Kadın, barbunya, Göynük Fasulyesi Beyaz, Göynük Fasulyesi Siyah, Turşuluk Oturak Fasulye, Siyah Çizgili Heybe Dolduran, Siyah Boncuk Fasulye, Kara Kabak, Tergöynek Kabak, Kabuksuz Çekirdekli Kabak ekimi yapılacak. Elde edilecek ürünler Bolu’da ekimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla tohum olarak dağıtılacak.