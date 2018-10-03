Haber: Kasım ŞAHİN

Hala hazırda Bolu Baro Başkanlığını yürüten Ferit Atalay, 4’ncü kez yeniden Baro Başkanlığı için varım dedi. Atalay’ın karşısında bu sefer güçlü bir aday çıkıyor. Yılların deneyimli avukatlarından olan Sabri Erhendekçi’de, baro başkanlığına bende varım dedi.

6 Ekim 2018 tarihinde Gazelle Otel’de genel kurul gerçekleşecek ve Pazar günü(7 Ekim 2018) tarihinde de Baro Evinde seçim gerçekleşecek. Seçimlerde 162 avukat yeni başkanın seçilmesi için oy kullanacak. Mevcut Başkan Atalay, genel kurulun ve seçimlerin demokratik bir ortamda, dostluk ve kardeşlik içerisinde geçeceğini, kim seçilirse seçilsin, meslektaşları ve müvekkilleri için çalışacaklarını belirterek, hem kendisine hem de meslektaşı Erhendekçi’yebaşıral diledi.