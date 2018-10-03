banner133

banner128

banner120
03 Ekim 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Atalay ile Erhendekçi yarışıyor

    Bolu Barosu’nda seçim heyecanı şimdiden başladı. Mevcut Baro Başkanı Ferit Atalay ile yılların deneyimli avukatlarından Sabri Erhendekçi, bu hafta sonu yapılacak genel kurulda, başkanlık için yarışacaklar.

    03 Ekim 2018 Çarşamba 09:06
    Bu haber 93 kez okundu
    Atalay ile Erhendekçi yarışıyor

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Hala hazırda Bolu Baro Başkanlığını yürüten Ferit Atalay, 4’ncü kez yeniden Baro Başkanlığı için varım dedi. Atalay’ın karşısında bu sefer güçlü bir aday çıkıyor. Yılların deneyimli avukatlarından olan Sabri Erhendekçi’de, baro başkanlığına bende varım dedi.

    6 Ekim 2018 tarihinde Gazelle Otel’de genel kurul gerçekleşecek ve Pazar günü(7 Ekim 2018) tarihinde de Baro Evinde seçim gerçekleşecek. Seçimlerde 162 avukat yeni başkanın seçilmesi için oy kullanacak. Mevcut Başkan Atalay, genel kurulun ve seçimlerin demokratik bir ortamda, dostluk ve kardeşlik içerisinde geçeceğini, kim seçilirse seçilsin, meslektaşları ve müvekkilleri için çalışacaklarını belirterek, hem kendisine hem de meslektaşı Erhendekçi’yebaşıral diledi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Barosu’nda, Seçim, Heyecanı, şimdiden

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Suat Tosun Suat Tosun KOMOREBİ , HÜZME VEYA IŞINTAÇ..!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANA KUCAĞINDAN SINIFA
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SİNSİ, KALLEŞ, MAŞA...
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HAYAL ETTİĞİMİZ DÜNYA
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GÖRDÜK Kİ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop SN.“ UĞUR DÜNDAR”DAN “BEYAZ ET”CİLERİMİZE “YİNE”GÖNÜLLÜ DESTEK Mİ?..
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ÇOOOK ACİİİİL...HERŞEY FUTBOL DEĞİL .....
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu 9 YILDIR NEREDEYDİNİZ ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Sadece Adımız Müslüman
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ HAYVAN SEVERLERİN MJUTLAKA BİLMESİ GEREKEN HAYVAN HAKLARI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan CUMHURİYET’İMİZİN ÇINARLARINDAN FERRUH TEKMEN TEYZEMİZİ KAYBETTİK
  • METE FERAH METE FERAH YARIN NE OLABİLİR, BİRAZ DÜŞÜNELİM!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AFFIN AYAK SESLERİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BENDEN SÖYLEMESİ !
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TRAFİK DURUMUMUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124