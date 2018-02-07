Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye Barolar Birliğinin önünde bulunan Türkiye ve Tabipler Birliğinin önünde olan Türk kelimelerinin kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu girişimlerine Bolu Barosu adına bir açıklama yapan Ferit Atalay’da katıldı. Atalay açıklamasında; “Türkiye barolar birliği ile özdeşleşen “Türkiye” ifadesi savunmayı temsil eden avukatların, baroların ve savunmanın güç kaynağıdır” dedi.

Atalay, açıklamasını şöyle sürdürdü; Türkiye Barolar Birliği adını 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ndan almaktadır. Yine Kanunun 109. maddesi Türkiye Barolar Birliğini bütün baroların katılımı ile oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşu olarak tanımlamaktadır.Türkiye Barolar Birliği 79 baronun ve savunmanın ortak bileşenidir.

TBB’nin önündeki Türkiye ifadesi aynı zamanda yargının en önemli ögesi olan avukatların ülkeye yayılmış etkin aidiyetlerini simgelediği kadar savunma Türk halkın yargıdaki varlığıdır. Kurumsal kimliğimizdeki TÜRK ifadesi hukukun üstünlüğü,insan hakları, adil yargılanma hakkı gibi evrensel taleplerin hayata geçirilmesinde avukatların ulusal misyonunu da tanımlamaktadır.

TBB yıllardır oluşturduğu kurumsal kimliği ile Uluslar arası alanda TÜRKİYE’nin yüz akı olmuş ve TÜRK adıyla özdeşleşmiştir. Ulusal birliğe en ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde savunmanın tek temsilcisi olan Baroların çatı örgütü olan TBBnin ön ismi olan TÜRKİYE sözcüğünü kaldırmanın hangi amaca hizmet edeceğinin takdirini ulusumuza bırakıyoruz.



Bu girişimin sonucu bölünmüş parçalanmış etnik kimliklere ve inançlara dayalı baroların ortaya saçılmasıdır. Yargıya güvenin sorgulandığı günümüzde TBB yi ve savunma örgütlerini itibarsızlaştıracak bu girişimden Hukukun ve Hukuk Devletinin büyük zarar görmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle. savunma örgütünün tüm ülkeye aidiyetini anlatan kurumsal kimliğimizin başında yer alan TÜRKİYE sözcüğünün kaldırılmasına ilişkin çabanın durdurulması çağrısını kamu oyu ile paylaşmayı görev saymaktayız.Bizler Birliğimizin başındaki Türkiye adıyla övünç duyuyoruz.