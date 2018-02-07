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07 Şubat 2018 Çarşamba
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    • Atalay; “Türk ifadesi hukukun üstünlüğünü anlatır”

    Türk Barolar Birliğinin Afrin çıkartması için yaptığı basın açıklaması Cumhurbaşkanı ve MHP liderinin gündemine oturdu. Her iki liderde Barolar Birliğinin önündeki Türkiye ve Tabipler Birliğinin önünde bulunan Türk ibarelerinin kaldırılması için harekete geçti. Buna karşılık tepkilerde arttı.

    07 Şubat 2018 Çarşamba 09:35
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    Atalay; “Türk ifadesi hukukun üstünlüğünü anlatır”
    Haber: Kasım ŞAHİN

    Türkiye Barolar Birliğinin önünde bulunan Türkiye ve Tabipler Birliğinin önünde olan Türk kelimelerinin kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu girişimlerine Bolu Barosu adına bir açıklama yapan Ferit Atalay’da katıldı. Atalay açıklamasında; “Türkiye barolar birliği ile özdeşleşen “Türkiye” ifadesi savunmayı temsil eden  avukatların, baroların  ve savunmanın  güç kaynağıdır” dedi.

    Atalay, açıklamasını şöyle sürdürdü; Türkiye Barolar Birliği adını 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ndan almaktadır.  Yine Kanunun 109. maddesi Türkiye Barolar Birliğini bütün baroların katılımı ile oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşu olarak tanımlamaktadır.Türkiye Barolar Birliği 79 baronun ve savunmanın  ortak  bileşenidir.

    TBB’nin   önündeki Türkiye ifadesi aynı zamanda  yargının  en önemli ögesi olan avukatların ülkeye yayılmış etkin aidiyetlerini simgelediği kadar savunma  Türk halkın yargıdaki varlığıdır. Kurumsal kimliğimizdeki TÜRK ifadesi  hukukun üstünlüğü,insan hakları, adil yargılanma hakkı gibi evrensel taleplerin hayata geçirilmesinde  avukatların  ulusal misyonunu da tanımlamaktadır.

    TBB  yıllardır oluşturduğu kurumsal  kimliği ile  Uluslar arası alanda  TÜRKİYE’nin yüz akı olmuş  ve TÜRK adıyla özdeşleşmiştir.   Ulusal birliğe en ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde savunmanın tek temsilcisi olan Baroların çatı örgütü olan  TBBnin ön ismi olan TÜRKİYE  sözcüğünü kaldırmanın  hangi amaca hizmet edeceğinin takdirini ulusumuza bırakıyoruz.

    Bu girişimin  sonucu bölünmüş parçalanmış etnik kimliklere ve inançlara dayalı baroların ortaya saçılmasıdır. Yargıya güvenin sorgulandığı günümüzde TBB yi ve savunma örgütlerini itibarsızlaştıracak bu girişimden   Hukukun ve Hukuk Devletinin büyük zarar görmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle. savunma örgütünün tüm  ülkeye aidiyetini anlatan kurumsal kimliğimizin başında yer alan  TÜRKİYE   sözcüğünün  kaldırılmasına  ilişkin   çabanın durdurulması  çağrısını kamu oyu ile paylaşmayı görev saymaktayız.Bizler Birliğimizin başındaki  Türkiye adıyla övünç duyuyoruz.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Barolar, Birliğinin, Afrin, çıkartması

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