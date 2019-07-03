Ataması onaylandı

Haber: C.Kutay AYKAN

Uzun yıllardır ilimizde basın sektöründe başarıyla görev yapan Rasim Özdemir Bolu Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan’a yakınlığı ile bilinen Rasim Özdemir için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından özel izin çıkartıldı. Bakanlık bu gün Özdemir'in atama karaını onaylayarak memur kadrosundan Bolu Belediyesi Başkan Yardımcılığına getirilmesine izin verdi.

Özdemir, bu günden itibaren Bolu Belediye Başkan Yardımcılığı ve Bolu Belediyesi ile Başkan Tanju Özcan’ın özel basın sözcülüğü görevine getirildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 15:34