Atanamayan öğretmenler meydana indi

Haber: N. Halid Altundal

Atanamayan öğretmenler seslerini duyurmak için kamuoyu oluşturma çalışmalarına devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta eğitim sendikalarını ziyaret eden atanamayan öğretmenler, basın açıklaması yaparak seslerini duyurmaya çalıştılar. Kent Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasına Eğitim Bir Sen Bolu 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Koçak, Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram ile Eğitimiş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz da katılarak destek verdiler.

“ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMEN SAYISINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİCİ”

Atanamayan öğretmenler basın açıklamasında, “Bizler hayatlarını eğitime adamış ve geriye kalan hayatlarını yine eğitimden yana kullanmaya gönüllü eğitim neferleriyiz. Bu uğurda canla başla mücadele eden ve atama bekleyen biz öğretmenlerin temennisi; sesimize kulak verilmesi, umudumuza ışık olunması ve buna bağlı olarak mezun olmuş ve mezun olacak öğretmenlerimizin hem kendi hem de ülkenin yarınlarına daha umutlu bakabilmelerine yardımcı olunmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ve kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken 2020 Eğitim Bilimleri sınavına 432.753 kişi başvurmuştur. Her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artış son derece dikkat çekici bir hal almıştır. Gelecek yıllarda işin içinden çıkılamaz bir hal almaması adına 2021 yılında yapılmasını talep ettiğimiz ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması, belirttiğimiz ataması yapılmayan öğretmen sayısı ile kıyaslanınca; 60 bin öğretmen atamasının gerekliliğini bir kez daha anlıyoruz” dediler.

“ÖĞRETMEN ADAYI OLARAK ANILMAMIZ BİZİ ÜZMEKTEDİR”

“Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen mevcut iken adını dahi anmaktan imtina ettiğimiz ücretli öğretmenlik, hem biz atama bekleyen öğretmenlere yapılan bir haksızlık hem de Türkiye Eğitim Sistemine vurulmuş bir baltadır” diyen grup, açıklamalarının devamında, “Alakasız bölümlere alakasız branşların yerleştirilmesi ile eğitim adına günden güne korkutucu bir tablo çizmeye devam eden ücretli öğretmenlik; hem öğretmenlerin branşlarına hem öğretmenlerin eğitim hayatları boyunca verdikleri emeklere hem de Türkiye Eğitim Sistemine yapılmış ve ivedilikle dönülmesi gereken büyük bir yanlıştır. Atamamız yapılmadığı için öğretmen değil öğretmen adayı olarak anılmamız bizi derinden üzmektedir. Oysa hepimiz diplomamızı almaya hak kazandığımız gün ücretli, kadrolu, sözleşmeli, veya ataması yapılmayan şeklinde ayrım yapılmaksızın öğretmen olarak anılmaya hak kazandık. Öğretmen olmak devletin bir kurumuna atanmak demek değildir. Tüm öğretmenlerimiz genç dimağlara rehber olmak ve eğitim vermek için diplomasını aldığı gün zaten adaylık statüsünden çıkmıştır” ifadelerine yer verdi.

“PROBLEMLERİ GÖRMEZDEN GELMEYECEĞİNİZDEN EMİNİZ”

Son yayınlanan Sayıştay Raporu verilerine göre, ülke genelinde 138 bin 393 öğretmen açığı bulunduğu belirtilen açıklamada ayrıca, “Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un 5 Ekim'de yaptığı konuşmasında bahsettiği pandeminin devam etmesi halinde eğitimde İkili Sisteme geçilmesi ya da Sınıf Mevcutlarını Düşürme ile ilgili yapılan planlamalar ve bunlar için hazırlanan düzenlemeler de gösteriyor ki ilerleyen günlerde şuan var olan öğretmen ihtiyacı sayısı en az iki kat artacaktır. Atama bekleyen öğretmenlerin var olan problemlerini ve çözüm önerilerini sunduğumuz yazımızda bütün atama bekleyen öğretmenlere umut olacağınızdan, biz öğretmenleri geleceğe daha emin adımlarla ulaştırmak için hazırladığımız problemleri görmezden gelmeyeceğinizden son derece eminiz. Bu problemlerin çözümü sadece atanamayan öğretmenler için değil Türkiye Eğitim Sistemi‘nin daha aydınlık yarınlara ulaşması için atılacak büyük bir adım olacaktır. Ülkece buna destek çıkılması, yarınlarımızın eğitim sistemini olumlu yönde etkileyeceği gibi öğrencilerine kavuşacağı günün hayaliyle gün sayan, hâlâ umudunu yitirmemiş ataması yapılmayan öğretmenlerimize ve yetiştireceği mutlu nesillere umut olacaktır. Bu vesileyle ebediyete uğurladığımız Şehit Şenay Aybüke Yalçın, Oğuz Uysal, Necmettin Yılmaz, babası ile birlikte şehit edilen Neşe Alten Öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin onların umudu kadar berrak ve temiz olmasını diliyorum” denildi.