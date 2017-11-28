Haber: BMA

Düzce Teşkilatının Danışma Meclisi'ne katılan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, burada Ataş'a, AK Parti Bolu Merkez İlçe Teşkilatının emektarlarından Yönetim Kurulu Üyesi Nazife Demirkaya'nın talihsiz bir kaza sonucu vefat ettiğini ve aynı gün defin edildiğini söylemesi üzerine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş Aileye taziye ziyaretinde bulunmak istedi. Düzce'deki ziyaretleri sonrası Ataş beraberinde; AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Aslan ve AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'la birlikte Bolu'ya gelerek, merhume Nazife Demirkaya'nın Ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada merhume Nazife Demirkaya'nın eşi Durmuş Demirkaya ve Aile üyelerine başsağlığında bulunan Ataş, Haşr Suresini okudu.