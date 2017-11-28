Haber: BMA

AK Parti Genel Başkanı ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, vefat eden AK Parti Bolu Merkez İlçe Yönetim Kurulu Nazife Demirkaya'nın Ailesine taziye ziyareti için geldiği Bolu'da, AK Parti Bolu İl Başkanlığının yeni hizmet binasında da incelemelerde bulundu. Tefrişat çalışmalarının yapıldığı ve taşınmak için geri sayıma başlanılan AK Parti Bolu İl Başkanlığının mülkiyeti Partiye ait olan binasına geçen Ataş, burada AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'dan çalışmalar ve bina hakkında bilgi aldı.