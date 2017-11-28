Haber: BMA
AK Parti Genel Başkanı ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, vefat eden AK Parti Bolu Merkez İlçe Yönetim Kurulu Nazife Demirkaya'nın Ailesine taziye ziyareti için geldiği Bolu'da, AK Parti Bolu İl Başkanlığının yeni hizmet binasında da incelemelerde bulundu. Tefrişat çalışmalarının yapıldığı ve taşınmak için geri sayıma başlanılan AK Parti Bolu İl Başkanlığının mülkiyeti Partiye ait olan binasına geçen Ataş, burada AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'dan çalışmalar ve bina hakkında bilgi aldı.
Binadaki 4 katı ve her odayı tek tek gezerek bilgi alan Ataş, Doğanay'a duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. Burada Bolululara bir de müjde veren Mustafa Ataş, resmi açılışın İl Kongresi ile birlikte AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ya da Başbakan Binali Yıldırım'ın geleceğini söyledi. Bolu'daki ziyaretleri hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, "Taziye ziyaretimizin ardından İl Başkanlığımızın binasına gelmiş bulunuyoruz. Çok güzel bir bina olmuş. Yapanların ki İl Başkanımızın şahsında emeği geçenlerin eline ve yüreklerine sağlık. Rabbim İl Başkanımıza ve Teşkilatlarımıza, burada hayırlı hizmetler yapmak nasip etsin. İl Kongremizi yapacağımız tarihte, Sayın Cumhurbaşkanımız ya da Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle bu binayı hizmete açacağız. Partimize ve Bolu Teşkilatlarımıza hayırlı olsun”
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