Atatürk Anıtına çelenk bıraktılar

Haber: C. Kutay Aykan
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Bolu İl Genel Meclisine seçilen yeni üyeler geçtiğimiz gün yeni başkanlarını seçtiler. Yapılan oylama sonucu Yaşar Yüceer yeniden İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Yaşar Yüceer Başkanlığındaki İl Genel Meclisi, Anıt Park’ta çelenk koyma töreni düzenledi. Programa İl Genel Meclisi üyeleri tam kadro katıldı. Program İGM Başkanı Yüceer’in Atatürk Anıt’ına çelenk koyması ile başladı. Çelengin koyulmasının ardından İl Genel Meclisi üyeleri saygı duruşunda bulundu. Saygı Duruşu’nun ardından Bolu Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’mız okundu. Tören Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 11:51