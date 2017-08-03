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03 Ağustos 2017 Perşembe
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    • Atatürk anıtına gidip selam veremedi

    İlimizde son günlerde yaptığı eylemlerle isminden sık sık bahsettiren İlhan Taşdelen, dünde elindeki kırmızı fener ve anayasa kitapçığı ile Atatürk’ün manevi şahsiyetine ve anıtına yapılan saldırıları kınamak için yürüyüş yaptı.

    03 Ağustos 2017 Perşembe 11:03
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    Atatürk anıtına gidip selam veremedi

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaklaşık 6 gün önce yanında taşıdığı orakla Atatürk anıtına saldırıda bulunan bir zanlının ardından olaylara kayıtsız kalmak istemeyen Bolulu vatandaş İlhan Taşdelen, dün ilginç bir eylem gerçekleştirdi.

    Atatürk’ün manevi şahsiyetine ve anıtlarına son günlerde sürekli saldırıların gerçekleştirildiğini, Cumhuriyete yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesinden rahatsız olduğunu belirten Taşdelen, bir eline kırmızı fener diğer eline T.C. Anayasa kitapçığını alarak Tabaklar Hamamı önünden yürüyüşe geçti.

    İlk başlarda sesiz yürüyüş yapan Taşdelen, vatandaşlardan da büyük destek görünce; “Atatürk’ün manevi şahsiyetine ve büstlerine yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti, Atamıza ve cumhuriyetimize sahip çıkalım. Atamıza usanan eller kırılsın. Ben sadece Atamın anıtının önüne kadar gidip selam vermek istiyorum. Bu benim anayasal hakkım” diyerek yürüyüşünü sürdüren Taşdelen’e, Cadde AVM önünde Güvenlik Şube ekipleri müdahale ederek yürüyüşü engelledi.

    Yapılan görüşmeler sonrası Atatürk anıtı önüne gitmesi engellenen Taşdelen, ikna edilmesinin ardından Güvenlik Şube ekipleri ile olay yerine gelen Asayiş Ekiplerin elini sıkarak, eylemini sonlandırdı.

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