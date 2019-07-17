Haber: BMA

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimiz Bolu’ya gelişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yazılı bir basın açıklaması yaptı. İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Atatürk’ün vatan, millet, hürriyet demek olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi; “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85’inci yıldönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz. Bundan tam 85 yıl önce genç cumhuriyetin şirin vilayeti Bolu’muz, gerçek bir dünya liderini ağırlamanın onurunu yaşamıştır. O lider ki geri bıraktırılmış, itilmiş, örselenmiş bir milleti yeniden ayağa kaldırmış, milletinden aldığı güçle Türk vatanında gözü olan emperyalist güçleri dize getirmiş ve dünya üzerindeki tüm mazlum milletlere örnek olmuş büyük bir şahsiyetti. Dün Türk milletini karanlıktan aydınlığa çıkartan yol, Mustafa Kemal’in yoludur. Dün olduğu gibi bugün de ülkemizi uçurumun kenarından alan yine Atatürk’ün çizdiği yoldur. Atatürk demek sadece büyük bir lider demek değildir. Atatürk demek vatan demektir, Atatürk demek hürriyet demektir, Atatürk demek Büyük Türk milleti demektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerleri ve Türk devrimi bugün hala birçok ülkeye örnek olmaktadır. Güzel vatanımızı geleceğe, Türk milletini çağdaş uygarlığın üzerine taşıyacak olan işte bu değerlerdir. Atatürk ilkelerinden ayrıldığımızda ülkemizin başına neler gelebileceğini bundan 3 sene önce 15 Temmuz’da hep birlikte yaşadık. Milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne kast eden bu gibi olayları ancak Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyerek bertaraf edebileceğimizi bir kere daha anlamış olduk. Zaman Atatürk’ü kuru sözlerle anma, ezberlenmiş cümlelerle yad etme zamanı değildir. Zaman gerçek anlamda Atatürk’ü anlamak ve O’nun yolundan gitme zamanıdır. Bu vesile ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyor, Bolu’ya gelişinin 85’inci yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!”