Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Bugün Atatürk Devrimlerinin en önemlilerinden birisinin Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının 85.yıldönümü. 5 Aralık 1934 de Anayasa ve Seçim Kanunlarında yapılan Yasa Değişikliği ile Kadınların ilk kez oy kullanmasının ve aday olabilmesinin önü açıldı” dedi.

“ATATÜRK DEVRİMLERİNİN EN ÖNEMLİLERİNDEN BİRİSİDİR”

Türkiye’nin Fransa'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, İsviçre'den ise 36 yıl önce Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı tanıdığına değinen CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin açıklamasında ayrıca, “5 Aralık 1934 de Atatürk bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük etti, Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı için harekete geçti. Ve seçim kanununda yapılan değişiklik ile bundan tam 85 yıl önce kadınlar en demokratik haklarına kavuştular. Türkiye kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden birisidir” ifadelerine yer verdi.

“258 MİLLETVEKİLİNİN TAMAMININ OYUYLA DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ”

“1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma sonra köylerde muhtar olma, ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların Milletvekili seçme ve seçilme 5 Aralık 1934 de Anayasa ve seçim kanunlarında yapılan yasa değişikliği ile tanındı” diyen Şahin son olarak ise şunları söyledi: “1934 yılında yapılan Başbakan İsmet İnönü ve 191 Milletvekilinin sunduğu Anayasa ve Seçim Kanununda Değişiklik öngören Yasa Önerisi sonucu gerçekleşti, öneri 5 Aralık 1934 de Mecliste görüşüldü. Yapılan oylamada 317 üyeli mecliste oylamaya katılan 258 Milletvekilinin tamamının oyuyla Değişiklik önerisi kabul edildi. Anayasanın 10. Ve 11. Maddelerini değiştirerek her kadına 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkı verdi. Bu Anayasa Değişiklikleri çerçevesinde İntibah 1 Mebusan Kanunu Milletvekili seçimi 11 Aralık 1934 de yapılan değişiklikler sonucu Anayasada tanınan haklar Seçim Kanunu ile düzenlendi.”