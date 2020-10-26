Atatürk heykeli yenilendi

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya'nın talimatı doğrultusunda Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümü öncesinde Anıt Park’ta bulunan Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli yenilendi.

“ATAMIZIN AZİZ HATIRASINA SAYGIMIZ”

Başkan Ahmet Çankaya yaptığı açıklamada, “Uzun zaman önce yapılan ve yıpranan Atatürk heykelini, Atamızın aziz hatırasına saygımız gereği Cumhuriyetimizin ilanın 97. yıl dönümü öncesi yeniledik. Anıt Parkta belediye ekiplerimizin peyzaj ve yenileme çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, gazilermizi minnetle anıyorum” dedi.