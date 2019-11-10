Atatürk için mevlid okutulacak

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 81. yıldönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de anılırken Bolu Belediye Başkanlığı yaptığı duyuru ile Atatürk için mevlid okutulacağını açıkladı. Bolu Belediye Başkanlığından yapılan duyuruda, “Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla bugün akşam namazına müteakip Siteler Camii'nde Mevlid-İ Şerif okutulacaktır. Tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.