Atatürk imzalı telefon kılıfı hediye

Haber: BMA

30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel 26 – 30 Ağustos tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilimiz Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 14 Burda AVM’deki mağazalardan aynı gün içinde toplamda 50 TL’lik alışveriş yapanlar, Başkumandan Atatürk’ün imzasının yer aldığı telefon kılıfının anında sahibi oluyor. Kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılabilecek ve Atatürk imzalı telefon kılıfının anında sahibi olacaklar. Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden 14 Burda AVM ayrıca, tüm Boluluların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı.