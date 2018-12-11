Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Son yıllarda Atatürk heykellerine meczuplar tarafından yapılan saldırılara karşı, içindeki Atatürk sevgisini ortaya çıkartmak isteyen vatandaşlarda bu sevgisini alenen ortaya koymaya başladı. Bunun en güzel örneğin de 60 yaşındaki emekli Mehmet Şenel gösterdi.

Bir yıl önce İstanbul’dan satın aldığı 2011 model arabasının arkasını, sağını solunun ve ön kaputunu Atatürk fotoğraf ve imzasıyla donatan Şenel, içindeki Atatürk sevgisini göstermeye çalıştı. Kendini bildik bileli Atatürk sevgisiyle yaşadığını belirten Şenel, “Annem ve babam beni Atatürk sevgisiyle, saygısıyla yetiştirdi. Kendimi bildim bileli Atatürk aşkıyla, sevgisiyle bu güne kadar yaşadım. Ölünceye kadar da Atatürk sevgisini içimden hiç çıkartmayacağım. 2 çocuğum var ikisini de Atatürk sevgisiyle büyüttüm. Onlarda benim izimden geliyor. Evimin bütün duvarlarında Atatürk fotoğrafları asılıdır. Atamızın anıtına saldırı yap meczupları da buradan nefretle lanetliyorum. Atatürk olmasaydı, biz kimin veya kimlerin çocukları olurduk? Bu nedenle hem evimin hem de arabamın her yerini Atatürk fotoğrafı ve Gazi Mustafa Kemal imzasıyla donattım. Aracıma bir bakan bir daha bakıyor. Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutlu Atatürk diyene” diye konuştu.