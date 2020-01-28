Atatürk Orman Parkı’nda büyük yangın

Haber: Volkan Yılmaz

Atatürk Orman Parkı’ndan alevler yükselmeye başladı. Parkın içinde bulunan kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, kafede büyük miktarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiple D-100’ü kapatarak itfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale etmesini sağladı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2020, 20:51