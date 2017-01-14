Haber: Esra Öztürk

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından hediye edilen bisikletler vatandaşın hizmetine sunuldu. Bolu Belediyesi ve Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği tarafından ilk kez uygulanan uygulama vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Bolu Belediyesi tarafından yenilendiği günden bugüne kadar Bolulu vatandaşların vazgeçilmezi haline gelen Atatürk Orman Parkı’nda yeni bir hizmet daha hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi’ne hediye edilen bisikletlerden parka gelen her vatandaş istifade edebilecek. Bolu Belediyesi ve Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen bu yepyeni hizmetin ilk açılışı vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Vatandaşların hizmetine sunulan bisikletlere ilk olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği yöneticileri ve dernek üyeleri tarafından ilk pedallar atıldı. Vatandaşların katılımıyla parkın etrafında bir tur atıldı. Tur esnasında Sağlık İl Müdürlüğü’nün Meme Kanseri Farkındalığı için açtığı mobil standı ziyaret eden ekip toplu olarak fotoğraf çektirdi.

Bu günden itibaren Atatürk Orman Parkı’nı ziyaret eden vatandaşlarımız Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği ofisinden bisiklet temin ederek park içerisinde olmak şartı ile ödünç aldıkları bisikletleri kullanabilirler.