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09 Kasım 2017 Perşembe
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    • “Atatürk’ü büyük bir özlem ve saygı ile anacağız”

    Cumhuriyet halk Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 79’ncu yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

    09 Kasım 2017 Perşembe 15:08
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    “Atatürk’ü büyük bir özlem ve saygı ile anacağız”

    Haber: Aysun Beykoz

    Cumhuriyet halk Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu mesajında şunları söyle; “Türkiye Cumhuriyeti’nin ve partimizin kurucusu, büyük Önderimiz Gazi  Mustafa Kemal Atatürk’ü, 10 Kasım 1938 günü saat dokuzu beş geçe yitirdik.  Atamızın ölümünün üstünden tam 79 yıl geçti. Yurdumuzu düşman işgalinden kurtaran, tam bağımsız bir ülke olarak aziz milletimizin birliğini, beraberliğini sağlayan, sosyal ve ekonomik olarak muasır medeniyetler seviyesinin üstünde yer alması için gerekli devrimleri yapan Atam, Seni görmenin mutlaka yüzümü görmek demek  olmadığını biliyoruz. Seni görmenin fikirlerini, duygularını anlamamız ve hissetmemiz olduğunu biliyoruz. Ve bugün senin izinden giden bizler verdiğin mücadeleyi, gerçekleştirdiğin devrimleri inceledikçe seni anlıyor ve seviyoruz. İşte bu yüzden her yıl, her 10 Kasım’da seni daha fazla özledik, her yıl 10 Kasım’da daha fazla özleyeceğiz. Adeta bugünleri anlatan Gençliğe Hitabeni,  Bursa hitabeni ve  gelecekle ilgili kurduğun her cümleyi okudukça öngörüne hayran oluyoruz, İlkelerine bağlılığımız artıyor.  Evet, yine  bir 10 Kasım günü geldi.  Bizler saat 9:05 geçe Anıtpark’da olacağız.  Büyük önderimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü  büyük bir özlem ve saygı ile anacağız.  Ülkemiz de yaşayan herkesin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevmesini, anlamasını, fikirlerini benimsemesini bekleyemeyiz. Ama Aziz Milletimizi düşman işgalinden kurtaran ve Türkiye Cumhuriyetini kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duymanın bir insanlık göstergesi ve görevi olduğunu düşünüyorum.  Özellikle Türkiye Cumhuriyetinde önemli görevlerde bulunan Kamu görevlilerinin ve seçilerek görev başına gelen kişilerin, oturdukları koltukları ve olanakları kuran kişiye saygılı olmaları birinci görevleridir diye düşünüyorum.  Atanmış veya Seçilmiş kişilerin Devletimizin olanaklarını kullanarak Atamızı karalamaya, küçük düşürmeye çalışmalarına izin vermeyeceğiz.  Belli kalıplara, günlere sığdırılmaya çalışılan Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk geçmişte olduğu gibi günümüz de de gelecekte de saygı değer ulusumuzun kalbinde varlığını sürdürecektir” dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Bolu, Merkez

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