Atatürk’ün Bolu’ya gelişi coşkuyla kutlandı

Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimiz Bolu’ya gelişinin 85’inci yıldönümü düzenlenen etkinlikler ile coşkuyla kutlandı. 85. yıl programı Uğur Mumcu Parkında Atatürk’ün temsili olarak karşılanması ile başladı. Düzenlenen programa Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Garnizon Komutan Vekili Pyd. Alby. Sabri Saldıroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, yargı mensupları, siyasi parti il başkanları, STK’ların temsilcileri, gazilerimiz ve çok sayıda vatandaş ile öğrenciler katıldı. Atatürk’ün temsili olarak karşılanması ile başlayan törende halk oyunları ekibi bir gösteri sergiledi. Halk oyunları gösterisinin ardından Uğur Mumcu Parkı’nda kortej eşliğinde Anıt Parkta bulunan Atatürk Anıtına kadar “Atatürk’e Saygı Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından il protokolü Atatürk Anıtı’na çelenklerini sundular.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende protokol konuşmalarına geçildi. Törende ilk olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuştu. Başkan Özcan yaptığı konuşmada, “Eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İlimize teşriflerinizin 85. yıldönümü kutladığımız bugün, Bolulular olarak sizi sevgi, saygı, minnet ve gururla anıyor; 85 yıl öncesinin heyecanını bir kez daha bayram havasında yaşıyoruz. 1919 yılında Kuvayi Milliye ruhuyla başlatmış olduğunuz milli mücadeleyle bu toprakları bizlere tekrar vatan kıldınız. Ve tam 85 yıl önce ayak bastığınız bu toprakları, yine aynı ruh ve bilinçle, 21. yüzyılda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak, akıl ve bilimle bu güzel yurdun en güzel şehirlerinden biri olan Bolu’ya, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda, milli unsurlardan asla taviz vermeden hizmet edeceğime huzurunuzda söz veriyorum. Yüreği vatan, millet ve sizin sevginizle dolu olan Bolu’muzun Belediye Başkanı olarak, sizler ve ebediyete intikal etmiş tüm silah arkadaşlarınızı birkez daha saygıyla anıyor, şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun” ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuşmasının ardından anıt özel defterini imzaladı. Başkan Özcan’ın ardından kürsüye çıkan Bolu Valisi Ahmet Ümit’in konuşmasından sonra Anıt Parktaki tören sona erdi. Törene halkın ve STK’ların yoğun katılımı dikkatlerden kaçmadı. Törenin ardından protokol ve katılımcılar Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Atatürk ve Bolu” temalı sergiyi ziyaret etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 12:22