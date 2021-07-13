“Atatürk’ün Bolu’ya gelişi” Kutlamaları başlıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Program çerçevesinde; 16 Temmuz Cuma günü saat 20.00 da Belediye Meydanında sahne etkinlikleri ve konser, 15-16-17-18 Abant gün boyu, 15-16-17-18 Temmuz yamaç paraşütü gösterileri, 17 Temmuz saat 10.00 da Bolu Valiliği programı, Karacasu da saat 10.00 başlayacak olan bisiklet etkinliği, Karacasu yolu Berk Köyü Sapağında saat 10.15’de düzenlenecek olan koşu etkinliği, Bolu Valiliği’nin önünde saat 10.30 başlayacak olan Offroad etkinliği, saat 19.00 Atatürk’ün Bolu’ya gelişi temalı Barkovizyon gösterisi, Bolulu aşçılarımızın hazırlayacağı “ Atatürk’ün sevdiği yemekleri” “seçilmiş kadınlarımıza” ikramı, plaket takdimi, Şiir dinletisi, Bolu Gazel Folklor Gençlik ve Spor Kulübü derneği tarafından yapılacak olan Halk Oyunları Gösterisi, Bolu İl Müdürlüğü Tiyatro salonunda saat 19.00’da Adile Naşit Tiyatro Grubu tarafından sergilenecek olan Tiyatro etkinliği yapılacaktır. Bolu Platformu adına konuşan Orhan Uçar “ Platform olarak Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Bolu halkı ile birlikte Atatürk’e yaraşır bir organizasyonla kutlamak istiyoruz” dedi.