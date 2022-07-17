Atatürk’ün Bolu’ya Gelişinin 88. Yıl’ı Coşkuyla Kutlandı

Haber: Okay Özcan

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimiz Bolu’ya gelişinin 85’inci yıldönümü düzenlenen etkinlikler ile coşkuyla kutlandı. 88. yıl programı Uğur Mumcu Parkında Atatürk’ün temsili olarak karşılanması ile başladı.

İLK PROGRAM UĞUR MUMCU PARKI’NDA YAPILDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 88. yıldönümü münasebetiyle Bolu Platformu’nun Bolu Valiliği ve Bolu Belediyesi iş birliğinde düzenlediği tören coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında ilk program her yıl olduğu gibi Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleşti.

ATATÜRK TEMSİLİ OLARAK KARŞILANDI

Etkinlikte Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk temsili olarak karşılandı. Uğur Mumcu Parkı önünde düzenlenen programda Bolu Valisi Erkan Kılıç’a, milli sporcularımız Emre Öztekin ve Hilal Mutluoğlu tarafından Şanlı Bayrağımız takdim edildi. Türk Bayrağını milli sporcularımızdan alan Vali Kılıç, şanlı bayrağımızı üç kez öpüp alnına götürerek Mutluoğlun’dan teslim aldı.

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK

Çelenklerin sunulmasından sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda Anıt Özel Defteri, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından imzalanarak okundu.

Törenlere Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, kurum müdürleri, siyasi partilerin İl başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Gaziler, öğretmenler, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.