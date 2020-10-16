“Atatürk’ün resmini görmekten mi birileri rahatsız?”

Haber: N. Halid Altundal

Karayollarına bağlı ekipleri gece saatlerinde Paşaköy alt geçidinde Bolu Belediyesi tarafından yaptırılan devlet büyüklerimizin olduğu resimleri boyamaya başladı. Durumu haber alan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir bölgeye giderek olaya müdahale etti. Karayolları ekipleri çalışmasını yarıda bırakarak alanı terk ederken Bolu Valisi Ahmet Ümit de alt geçide gelerek olaya el koyduklarını söyledi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Paşaköy Altgeçidine gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olayla alakalı tepkisini dile getiren Başkan Tanju Özcan, “Burası Bolu batı gişeleri, otobandan çıkıştan sonra D-100 bağlantısının olduğu yer. Bu köprülü kavşak yapılalı uzun yıllar oldu. Ama görsel olarak çok büyük sıkıntı vardı. Biz burayı güzelleştirelim istedik, Bolu’nun giriş noktası. Ve ne yapalım diye düşünürken burayı bir ‘Kardeşlik Köprüsü haline getirelim’ dedik. Bu ülkede herkesin değer verdiği siyasiler var, oy verdiği siyasiler var, bu ülkeye damga vurmuş olan siyasiler var. Biz dedik ki ‘başta kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi olmak üzere bu ülkeye damga vurmuş, değişik görevlerde damga vurmuş siyasilerimizin hatırasını yaşatalım. Hepimizin ortak değerleri var, farklı değerlerimiz var. Hem de liderlerimizin tarihe mal olmuş sözleri var. Burda kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk dışında İsmet İnönü’nün resmi var. Bir dönem Türkiye’de başbakanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı yapmış, tarihe mal olmuş sözüyle birlikte onu burada yaşatalım istedik. İsmet İnönü’den sonra Adnan Menderes; bu ülkede 10 yıl başbakanlık yaptı ve darbeci zihniyet tarafından idam edildi. Bu ülkeye ömrünü verdi, hayatını verdi. Ondan sonra Demirel dönemi başladı. Hep deriz ya ‘demokraside çareler tükenmez.’ Gençler bunun Demirel’in sözü olduğunu bilmiyor. Ecevit’in resmini astık buraya. ‘Ne ezen, ne ezilen; insanca, hakça bir düzen’ sözünü gençlerimiz unutmasın istedik. Ondan sonra Erbakan’ın resmini koyduk, rahmetli Türkeş’in grafitisini koyduk. Özal’ın grafitisi var burada, onun altında ‘Allah’ın verdiği ömrü onun rızası olmadan alacak yoktur’ sözü var. Suikast girişiminden sonra Özal’ın tarihe mal olmuş sözleriydi bunlar. Bir de bu liderlerimiz dışında -ki bunların hepsi vefat etmiş liderlerimiz- Bolu’muzun Babası İzzet Baysal’ımızın resmini koyduk” dedi.

“DEVLET DÜŞMANLARINDAN BEKLEDİĞİMİZ HAREKETİ YAPAN DEVLETİMİZİN KURUMU”

Devlet düşmanlarından provokatif bir eylem beklediklerini belirten Başkan Tanju Özcan açıklamalarının devamında, “O yüzden de pleksi kaplama ile üzerlerini kapattık. Biri slogan yazmaya, boyamaya kalkmasın düşüncesiyle. Bu Bolu halkı tarafından çok beğenildi. Dediğim gibi herkesin sevdiği bir lider var burada. Gece 12’den sonra Başkan Yardımcımız Rasim Beye bir ihbar geliyor. Biz provokatör, terör yanlısı birilerinin liderlerimizin resmini boyadığı ihbarı aldık. Rasim Bey buraya geldiğinde polisleri görmüş ve polislerin olaya bizden önce müdahale ettiğini sanmış. Ama maalesef orada gördük ki bu provokatif hareketi yapan, devlet düşmanlarından beklediğimiz hareketi yapan devletimizin kurumunun olduğunu. Üzüldük. Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediye Başkanlığı bir devlet kuruluşudur. Karayolları Genel Müdürlüğü yine bir devlet kuruluşudur. Bize herhangi bir ihbarda bulunmadan, herhangi bir yazı yazmadan, herhangi bir bilgi vermeden böyle bir şey yapmalarını da biz çok manidar buluyoruz. Kelimeleri dikkatle seçmeye çalışıyorum. Yani buradaki liderlerin resimlerinin Bolu’nun girişine asılması, yapılması kimin neresine battı? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Neden böyle bir şey yapılıyor, anlamakta güçlük çekiyorum” diye konuştu.

“DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN GRAFİTİLERİ Mİ DİKKAT DAĞITIYOR?”

Karayollarının gerekçe olarak sürücülerin dikkatini dağıttığını bildirdiğini söyleyen Başkan Özcan ayrıca, “Bunlar yapılalı 7-8 ay oldu. Burada kayda geçmiş tek bir kaza olmadı. Burası trafiğin en çok yavaşladığı dönel kavşak. Sen Karayolları olarak bütün yol ağlarında totemler koyuyorsun, ticari olarak. Siyasilerin orada mesajları oluyor, sanatçıların orada mesajları oluyor, konser davetleri oluyor. Bunlar dikkat dağıtmıyor da trafiğin en çok yavaşladığı yerde devlet büyüklerimizin grafitileri mi dikkat dağıtıyor?” ifadelerini kullandı.

“BU PROVOKATİF BİR EYLEMDİR”

Açıklamalarına başka illerdeki örneklerle devam eden Başkan Özcan, “Balıkesir yolunu bir hatırlayın. Balıkesir Valiliği yol kenarına o kadar uzun yazılar yazıyor ki okumaya kalksan kaza olur. Konya’nın girişinde benzer bir yerde Mevlana’nın resmi var. Gayet de güzel, görünce mutlu oluyoruz. O seni rahatsız etmiyor da Bolunun Babası İzzet Baysal’ın resmi mi rahatsız ediyor? Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini görmekten mi birileri rahatsız? Bu ülkeye damga vurmuş olan Demirel’in, Ecevit’in, Erbakan’ın, Özal’ın, Türkeş’in resmini görmek mi rahatsız ediyor birilerini? Biz buna anlam veremiyoruz. Dediğim gibi biz terör seviciler, devlet düşmanları provokatif eylem yapar diye beklerken bir gece ansızın devletin bir kurumu geliyor, bilgi dahi vermeden buraları boyamaya çalışıyor. Bu provokatif bir eylemdir” dedi.

“KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL”

Konuyla ilgili olarak Karayolları Bölge Müdürü ile görüştüğünü ifade eden Özcan, “Başkanım istişare edelim diyor. İstişare edeceksek baştan etseydik. Üstelik Karayolları Bölge Müdürümüzle geçtiğimiz aylarda bir şehir turu yaptık ve ben bu grafitileri kendisine gösterdim. O da ‘güzel olmuş’ dedi. Şimdi de diyor ki ‘oranın bizim olduğunu bilmiyorduk.’ Türkiye’nin her yerinde bu tür alt geçitler görsel anlamda güzelleştirilmek için bu tür grafiti çalışmaları, rekreasyon çalışmaları hep yapılır. Bolu’da yine Karayollarına ait yerde belediye ihale ile içine balıklar yaptırmış. Otoban bağlantısındaki alt geçit yine grafiti ile boyanmış. Burada ben art niyet görüyorum. Sen başka yerlerde sesini çıkartmayacaksın, Bolu’da Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı, ayrım yapmaksızın bütün liderlerin resmini, Kardeşlik Köprüsü adı altında birleştirecek; bu seni rahatsız edecek. Benim bunu kabul etmem mümkün değil” diye konuştu.

“BAHÇELİYE VE CUMHURBAŞKANIMIZA SESLENİYORUM”

“İki tane liderimizin resmini gece bana göre korsan bir operasyonla yok ettiler” diyen Tanju Özcan açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Resmi yok edilen Rahmetli Türkeş. Ben Sayın Bahçeli’ye sesleniyorum. Sayın Bahçeli’nin bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum. Bu konuda bir tepki vermesini bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Orada ikinci resmi boyanan rahmetli Erbakan. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Hocam’ diye hitap ettiği, Türk siyasetine kazandırdığı lider. Sayın Cumhurbaşkanının bu olaydan haberinin olmasını istiyorum. Ve bu konuda devletin yetkilileri gereğini yapmalı.”

“BU BÖYLE KALMAZ”

Özcan açıklamasının sonunda ise, “Hukuki süreç başlatacağız. Sayın Valimiz şu dakika itibariyle benimle irtibat kurmadı. Akşam açıklamalar yapmış. Tabi Sayın Valimizin takdiridir, ama söylediği şeyler kendisinin de samimi olarak inandığını düşünmüyorum. Öyle anlıyorum ki açıklamalarından Sayın Valimize de son anda haber vermişler. Sayın Valim devlet adamıdır, ben onu öyle tanıyorum. Dolayısıyla bir kurumun diğer kurumu uyarmadan ‘bu yaptığınız doğru değil’ bile demeden yapması kabul edilemez. Bu anlamda Sayın Valimizin karayolları trafik kanuna baktığı gibi kurumlar arası iletişimin noksanlığına da vurgu yapmasını beklerdim. Bölge Müdürüne söyledim: ‘Bu böyle kalmaz.’ Bana dedi ki ‘biz oradaki çalışmamızı durdurduk.’ Ama dedim ‘orada iki liderin resmini tekrar yapmamız lazım’ İstişare edelim dedik, oturup konuşacağız. Ama böyle bir şeyi nasıl düşünebilirler. Yani burada Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini kim kaldırabilir, bu ülkenin kurucusu?”