Ata’ya saygı selamı







Haber: C. Kutay Aykan

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. Yılı Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu’da da gerçekleştirilen törenle anıldı. Atatürk Anıtında gerçekleştirilen anma törenine Vali Vekili İlhan Turgut, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili P. Komando Albay Merdin Kışkan, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İki dakikalık saygı duruşunun ardından istiklal marşı okundu. Sirenlerin çalınmasıyla birlikte bir araya gelen Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan kadınlı erkekli grup, bir ellerinde çalı süpürgesi, diğer elleriyle de asker selamı vererek, saygı duruşunda bulunmaları takdirle karşılandı.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 11:01