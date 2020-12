Ateş, 2020 yılını değerlendirdi

Haber: Aysun Beykoz

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, ilimizde 2020 yılındaki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. TSO Başkanı Ateş konuyla ilgili açıklamasında, “Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılı tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin gölgesi altında geçti. Pandemi ve sonrasında oluşan ortam, bütün alışkanlıklarımızı ve günlük yaşantımızı doğrudan etkiledi. Özellikle iş dünyamız açısından son derece zor ve sıkıntılı bir süreç yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Pandemi hala sona ermiş değil ve günlük yaşantı normale dönmedi. Salgının ülkemizde ve İlimizde görüldüğü günden bu yana, Sayın Valimizin başkanlığında İl Pandemi Kurulu, İl Hıfzısıhha Meclisi gibi platformlarda salgınla mücadele sürecini hep birlikte yönettik. Salgının yayılmasını önleyici tedbirleri belirleyerek hayata geçirdik. İş dünyamızın ve üyelerimizin talep ve beklentilerini mümkün olduğunca bu platformlarda dile getirmeye ve sonuca dönüştürmeye gayret ettik” dedi.

“HER HAFTA ORTALAMA 6 YENİ FİRMA KURULDU”

İmalat sanayi sektöründe salgının ilk şokunun çabuk atlatıldığını belirten Türker Ateş, “Özellikle üçüncü çeyrekten itibaren ciddi bir toparlanmanın yaşandığını ve bir ivme sağlandığını görüyoruz. Yine de TÜİK kayıtlarına göre geçtiğimiz yılın 10 aylık dönemine göre bu yıl 10 aylık dönemde ihracatımızda 11 milyon dolar kadar bir azalma yaşandı. İthalatımız ise geçtiğimiz yılın 10 aylık dönemine kıyasla aşağı yukarı aynı seviyede gerçekleşti. 2020 yılında Aralık ayının son haftası itibariyle Odamıza yıl içinde 304 yeni üye kaydı yapıldı. Diğer bir deyişle 2020 yılında her hafta ortalama 6 yeni firma kuruldu. Yine Aralık ayı itibariyle 88 üyemizin Odamızdan kaydı iradi olarak silindi. İradi silinme rakamları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük seviyelerdedir. Ancak şu var ki, başta ekonomimizin en büyük sektörü olan hizmetler sektörü olmak üzere imalat sanayi dışında kalan diğer sektörlerimiz pandemiden en fazla etkilenen sektörler oldu. Alınan tedbirler uyarınca faaliyetleri azalan, kapasiteleri ciddi oranlarda düşen hatta geçici olarak kapanan firmalarımız var” ifadelerini kullandı.

“FARKLI KONULARDA 72 TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK”

TSO olarak, Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komiteleri ile birlikte bu zorlu süreçte her zaman üyelerinin yanında olduklarını ve onlarla birlikte hareket ettiklerini bildiren Ateş, “Aralık ayı itibariyle 2020 yılında paydaşlarımızla farklı konularda 72 toplantı gerçekleştirdik. Üyelerimizin tüm sorunlarına hakimiz ve ilk günden beri üyelerimizin tüm sorun ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek başta üst kuruluşumuz TOBB olmak üzere çözüm için gerekli mercilere aktardık. TOBB ile, Bakanlarımızla, Bakan Yardımcılarımızla defalarca toplantı gerçekleştirdik. OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu’nda OSB’lerimizin ve sanayicilerimizin durumlarını, sorun ve taleplerini görüştük. Gelişmeleri an be an internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız ve diğer iletişim ağımız ile üyelerimize aktardık. Aralık ayı itibariyle paydaşlarımızla farklı konularda 72 toplantı gerçekleştirdik” dedi.

“Kaynaklarımızı Nefes Kredisi adıyla tahsis ettik”

Salgın döneminde verilen desteklere ilişkin de konuşan Ateş şunları söyledi: “Baktığımız zaman, başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere Hükümet tarafından hayata geçirilen birçok düzenleme, bizlerden, üyelerimizden, Oda-Borsalarımızdan TOBB aracılığıyla Hükümete intikal ettirilen talepler üzerine yapıldı. Bu vesileyle, iş dünyamıza yönelik yapılan her iyileştirme ve düzenleme ile ilgili başta Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza, ayrıca bu sıkıntılı süreçte gece gündüz demeden iş dünyamızın sorun ve taleplerini Cumhurbaşkanımızla ve ilgili Bakanlarımız ile paylaşan ve süreci yakından takip eden TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TOBB Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyoruz. Üyelerimizin pandemi ile mücadelede en fazla ihtiyaç duyduğu konulardan birisi olan finansa erişim noktasında da birçok kredi enstrümanı hayata geçirildi. Oda olarak sahip olduğumuz kaynaklarımızı üyelerimize kredi olarak kullandırılmak üzere Nefes Kredisi adıyla onlara tahsis ettik. Ayrıca KGF destekli işe devam kredileri ve diğer kredi enstrümanlarının hayata geçirilmesi sürecinde Oda olarak sürekli TOBB ile iletişim ve istişare içinde olduk. Son olarak, Birliğimiz TOBB ve Ziraat Bankası işbirliğinde, tedarik zinciri içinde yer alan alıcı ve satıcıların ticari hayatlarını kolaylaştırarak esnek vade ve taksit imkanlarıyla güvenli ticaret sistemi ve tahsilat olanağı sağlayan Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı programı hayata geçirildi.

“ADETA BİR SEFERBERLİK BAŞLATTIK”

Pandeminin geçmemiş olması nedeniyle işleri normale dönmeyen, hala kapalı olan veya tam kapasiteyle çalışamayan üyelerimizin ödeme güçlüğü yaşamaması için yaklaşan ödemelerin ertelemeleriyle ilgili olarak da taleplerimizi TOBB ile düzenli biçimde paylaştık. Ulusal zincirlerle rekabet etmekte güçlük çeken yerel esnafımızın, pandeminin zor koşulları altında verdiği ayakta kalma mücadelesinde onlara bir omuz olabilmek için yerel esnafımıza destek kampanyası başlattık. Tüm kamuoyuna ve kurumlarımıza çağrı yaparak yerel esnafımıza sahip çıkmaya davet ettik. Yine, pandemi ile etkin mücadelede büyük öneme sahip olan sağlık altyapımızın güçlendirilmesi için üyelerimizle birlikte adeta bir seferberlik başlattık. Odamız organizasyonuyla, İl Sağlık Müdürlüğü’müze solunum cihazları ve donanımları ile PCR test cihazı bağışı çalışması yürüttük. Bu anlamlı çalışmaya katkı veren her biri birbirinden değerli tüm üyelerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bunun yanında benzer bir çalışmayı da, pandemi nedeniyle zorunlu uzaktan eğitime geçen ancak imkansızlıklar nedeniyle eğitimlere katılamayan öğrenci çocuklarımızın tablet sahibi olabilmeleri için Valiliğimizle birlikte sürdürüyoruz.

WHATSAPP DESTEK HATTI

çalışanlarımızın sağlığını korumayı ön planda tutarak pandemi ile mücadelede en ön sıralarda yer alan kurumlardan birisi olduk. Hizmet binamızda tesis ettiğimiz tedbirler ile TSE tarafından verilen Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni kurumlar nezdinde Bolu’da ilk alan kurum Odamız oldu. Kurumsal hizmet kapasitemizi de yeni dönem stratejik planımıza uyumlu olarak iyileştirmeye devam ettik. Toplantı ve etkinliklerin online yapılabilmesi için gerekli dijital altyapıyı tesis ettik. Salgınla mücadele sürecinde Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komitesi gibi toplantılarımızı online olarak yaptık. Son olarak, üyelerimize günün her anında ulaşıp bilgi alabilecekleri, sorun ve taleplerini iletebilecekleri WhatsApp destek hattımızı hayata geçiriyoruz. Başta Bolu Fuarı ve Ur-Ge proje faaliyetlerimiz olmak üzere planlarımızda yer alan birçok fiziki aktivitemizi pandemi dolayısıyla zorunlu olarak gerçekleştiremememize rağmen, dijital pazarlama ve e-ticaretten hibe ve işveren desteklerine, mevzuat ile zorunlu tutulan hususlardan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na kadar birçok başlıkta eğitim ve seminer düzenleyerek üyelerimizi bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürdük. Mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarımıza da MEYBEM işbirliğiyle, birçok farklı meslek dalında devam ettik. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Bangladeş gibi ülkelerden heyetleri Odamızda konuk ederek karşılıklı işbirliği ve ticaretin geliştirilmesine yönelik bilgi ve görüş alışverişi gerçekleştirdik. Üyelerimiz için yeni dönemde fırsatları içeren ülke ve sektör raporlarını yurtdışı ticari temsilciliklerimizle birlikte hazırlayıp internet sitemiz üzerinden üyelerimizin istifadesine sunduk.

EN FAZLA COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPAN ODA

Projelerimiz de devam etti. Coğrafi işaretler yönünden 2020 yılı Odamız ve İlimiz için önemli bir sıçrama yılı oldu. Oda olarak 2020 yılında 9 ürünümüzü, isimleriyle belirtmek gerekirse Bolu Kıbrıscık Pirinci, Bolu Keşi, Bolu Fındık Şekeri, Bolu Patatesli Ekmeği, Bolu Manda Kaymağı, Bolu Sarı Patatesi, Bolu Kabaklı Gözlemesi, Bolu Göynük Uğut Tatlısı ve son olarak da Bolu Dağ Fındığı’nı coğrafi işaret olarak Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ettirdik. İlimizin toplam coğrafi işaret sayısını 16’ya yükselttik. İlimizde halen başvurusu devam eden 20’den fazla ürünümüz daha var. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, TOBB nezdinde en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan Oda olma unvanını elde ettik. Bolu olarak coğrafi işaretler konusunda ilçelerimizle birlikte Türkiye’nin örnek illerden birisi olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte hem ürünlerimizin standardını koruma, hem de üretimini yaygınlaştırarak yerelde ekonomiye katkılarını artırma konusuna yoğunlaşacağız. Bu ürünler, yalnızca başvuru sahibi kurumların değil, Bolu’muzun ürünleridir. Tüm Boluluların ortak yöresel değerleridir. Dolayısıyla herkesten ve ilgili STK’lardan ürünlerimize sahip çıkma konusunda aynı duyarlılığı sergilemelerini bekliyoruz. Sağlık turizmi sektörümüzün özellikle yurtdışında rekabet gücünü artırabilmek ve sektöre döviz kazandırıcı bir kulvar oluşturabilmek amacıyla HİSER projemizin de başlangıcını 2020 yılında yaptık. MARKA’dan sağladığımız teknik destek ile Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere projemizin hazırlıklarına başladık. 2021 yılında bu projemizi de Bakanlığımıza sunmuş olmayı hedefliyoruz.

İLÇELERDEKİ YATIRIMLAR

2020 yılında yapılan en önemli düzenlemelerden birisi, Oda olarak bizlerin de uzun süreden beri talep ettiği, yatırım teşviklerinde ilçe bazlı düzenlemenin hayata geçirilmesi oldu. Buna göre, Bolu merkez, Gerede ve Mengen ikinci bölgede yer alırken, diğer ilçelerimizin bir alt bölge olan 3. Bölge teşviklerinden yararlanmalarının önü açıldı. Bunun yanı sıra, Yeniçağa’da kamulaştırma süreci devam eden OSB ise yatırımcılar açısından 4. bölge teşviklerinden istifade edilebilecek bir duruma geldi. Yeniçağa OSB’mizde kamulaştırma süreçlerinin biterek bir an önce yatırımcılara parsel tahsislerinin başlayabilmesi için Yeniçağa Belediyemiz, Bolu OSB Müdürlüğümüz ve teknik kadromuzla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Halihazırda 42 ilin yararlanabildiği, IPARD destekli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibelerinin ilçe bazlı son teşvik düzenlemesine uyumlu olarak, il ve ilçelerin güncel gelişmişlik durumuna göre yeniden belirlenmesi ve bugüne kadar bu önemli desteklerden yararlanamayan İlimizde özellikle ilçelerimizin yararlanabilir hale gelmelerini sağlamak için Hükümet ve TOBB nezdinde girişimlerimizi yaptık. Gelişmeleri takip edeceğiz. İlimiz turizminde önümüzdeki süreçte büyük rol oynayacak olan Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin bekleyen planlama sürecinin gerçekleştirilmesi konusunu da gerek TOBB Ekonomi Şurası’nda Sayın Cumhurbaşkanımıza, gerekse Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un İlimize yaptığı ziyaret sırasında kendilerine aktarma olanağı bulduk. 2021 yılında bu planlama sürecinin de startının verilerek önemli bir aşamanın böylelikle geçilmiş olmasını diliyoruz.

Bu noktada, pandemi sürecinde iş dünyamızın yanında yer alarak Odamız ile iletişimini hiç kesmeyen, üyelerimizin bu zorlu süreçte sağlanan kamu hizmetlerinden ve desteklerinden en verimli biçimde yararlanabilmeleri için yoğun uğraş sarf eden başta Sayın Valimize, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’e, milletvekillerimize, il ve ilçe belediyelerimize, İl Emniyet Müdürümüze ve İl Jandarma Komutanımıza, Sağlık İl Müdürümüze ve ekibine, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürümüze, Sosyal Güvenlik İl Müdürümüze, Organize Sanayi Bölge Müdürümüze, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüze, Ticaret İl Müdürümüze, Tarım ve Orman İl Müdürümüze, Orman Bölge Müdürümüze, Ulaştırma Bölge Müdürümüze, TSE İl Temsilciliğimize, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu Yatırım Destek Ofisi personelimize, işbirliği yaptığımız Banka Müdürlerimize Bolu iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Pandemi gibi olağandışı bir süreçte iş dünyamızın yanında yer almaları, desteklerini her zaman hissettirmeleri son derece önemli ve kıymetlidir. En büyük teşekkürü ise bu önemli sorumluluğu birlikte paylaştığımız, her şart ve durumda birlikte hareket ettiğimiz Yönetim Kurulu üyelerimize ve Meclis üyelerimize, Kadın Girişimciler Kurulumuza, Genç Girişimciler Kurulumuza, ayrıca pandeminin zorlayıcı şartları altında İlimiz ve ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam eden üyelerimize etmek isterim. Her biri ile ayrı ayrı gurur duyuyoruz.

Son olarak, 2021 yılının nasıl başlayacağını ve devam edeceğini, kuşkusuz pandeminin seyri belirleyecek. Dileğimiz ve temennimiz, artık hepimizi çok yoran bu pandeminin en kısa sürede ortadan kalkmasıdır. Bu vesileyle tüm üyelerimizin, halkımızın, Bolu içinde ve dışında yaşayan tüm hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum. Hepimiz açısından pandeminin gölgesinde son derece zor geçen 2020 yılının ardından, 2021’de özlediğimiz günlere bir an önce geri dönebilmeyi, ekonomimizde ve sektörlerimizdeki çarkların eskisinden daha hızlı dönmeye devam ettiği, üretim, gelir ve istihdamın arttığı bir yıl geçirmeyi diliyorum.”