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27 Ocak 2017 Cuma
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    • Ateş Adamlar 543 yangına müdahale etti

    Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün Ataş Adamları 2016 yılında başarıdan başarıya koştu. Geçtiğimiz yıl 543 yangına müdahale eden itfaiyeciler, 253’de kurtarma olayına katıldı.

    27 Ocak 2017 Cuma 10:46
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    Ateş Adamlar 543 yangına müdahale etti
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bölgemizin en başarılı itfaiyecileri arasında birinci sırada yer alan Bolu Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nün Ataş Adamları 2016 yılında 57 konut, 16 işyeri, 55 baca, 96 araç ve 319 diğer yangınlar olmak üzere toplam 543 yangına müdahalede bulundu.

    İtfaiyeciler yine aynı yıl içerisinde 105 sıkışmalı trafik kazası, 147 kurtarma ve 1 su altı arama kurtarma olmak üzere de 253 kurtarma olayına katıldı. İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, sadece yangın, kurtarma gibi olaylara katılmadıklarını eğitime de destek verdiklerini belirterek, “İtfaiye Müdürlüğü olarak 13 bin 284 öğrenci ve vatandaşa yangın ve kurtarma konusunda bilgilendirme yaptık. Çağrı merkezimize bir yıl içerisinde 10 bin 440 arama yapıp ihbarda bulunmuştur. Ayrıca, itfaiyecilerimiz 2016 yılında 796 çıkış gerçekleştirmişlerdir” dedi.

    ASILSIZ İHBARLAR BIKTIRDI

    İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, bazı bilinç kişilerin asılsız ihbarlarda bulunduklarını ve bu yüzden görevlerini tam anlamıyla yapamadıklarını da belirterek; “Maalesef 110 Çağrı Merkezine yapılan asılsız ihbarlar yüzünden zor duruma düşüyoruz. Ekiplerimiz her ihbarı doğru olarak değerlendirip çıkış yapıyorlar. Ama, adrese gittiğimizde hiçbir olayın veya vakanın olmadığını görünce bütün moralimiz bozuluyor. O anda başka bir yerde gerçek bir olay olsa buraya yetişmekte zaman kaybına neden olmakta. Vatandaşlarımızın asılız ihbarlarda bulunmamalarını istiyoruz. Aksi taktirde kanuni yollara başvuracağız” diyerek uyarıda bulundu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, İtfaiye, Müdürlüğünün, Ataş

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