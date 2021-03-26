Ateş, Bakan Varank ile görüştü

Haber: G. Deniz Bakır

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Türker Ateş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla video konferans yoluyla gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu-Yüksek Koordinasyon Kurulu müşterek toplantısına iştirak etti.

TSO Başkanı Türker Ateş’in İlimizi temsil ettiği, Türkiye’deki 64 binden fazla firmanın yer aldığı toplam 349 OSB’nin üst kuruluşu olan OSBÜK’ün Yönetim Kurulu-Yüksek Koordinasyon Kurulu müşterek toplantısında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB mevzuatında değişiklik yapmaya yönelik yürütülen çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgiler paylaştı. Bakan Varank ayrıca, dijitalleşme, yeşil OSB konusu ve OSB’lerin gündemindeki diğer konu başlıkları ile ilgili Kurul üyelerine bilgi verdi.

OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Türker Ateş de Bakan Mustafa Varank’a İlimizin sanayi sektörünün planlı gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ile mevcut ve yapılması öngörülen OSB’ler konusunda talep ve beklentilerini aktardı, ayrıca üyelerin taleplerini dile getirdi.