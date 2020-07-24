Ateş, Basın Bayramını kutladı

Haber: BMA

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümü ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak mesajında aşağıdaki ifadelere yer verdi: “Ülke olarak demokrasimizin en temel ve vazgeçilmez unsurlarından birisi olan basın teşkilatımız, toplumun haber alması için zaman, mekan ve mesai gözetmeksizin, gecelerini gündüzlerine katarak görevlerini yerine getirmeye devam etmektedirler. Gazetecilik meslek etiği ve ilkeleri ışığında, tarafsız ve özgürce faaliyet gösteren basın teşkilatı, hiç kuşkusuz demokrasinin sigortası olduğu kadar, sosyo-ekonomik gelişme sürecine de en önemli katkıyı yapan kurumlar arasındadır.

Ülkemizde basın teşkilatı üzerindeki sansürün kaldırışının 112. yıldönümünü ve toplumun doğru ve zamanında haber alması için büyük bir fedakarlık ve gayretle çalışan, aynı zamanda halkın sesi ve vicdanı olma sorumluluğunu başarıyla yerine getiren basın camiamızın tüm mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum. Meslek hayatlarında kendilerine başarılar diliyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum.“