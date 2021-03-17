Ateş, Büyük Zaferin 106. yılını kutladı

Haber: C. Kutay Aykan

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ateş, mesajında, “Aziz milletimizin bağımsızlığına, yurduna ve bayrağına olan sarsılmaz inancı ve bağlılığının en önemli göstergelerinden birisi olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümünü karşılıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tarih sahnesinde eşine az rastlanır bir direniş ve azmin örneği olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, 7’den 70’e bütün bir halkın inancının eseridir. 18 Mart zaferi, kendisinden sonraki kara savaşlarının da başarıya ulaşmasında milletimizin ve ordumuzun arkasındaki en büyük manevi güç olmuştur. Çanakkale'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğündeki Mehmetçiğin bu kararlı duruşu ile gelen eşsiz kahramanlık destanı, bütün dünyaya vatan sevgisinin, bağımsızlık ve özgürlüğün milletimiz nezdindeki anlamını ve değerini apaçık göstermiştir” dedi.

“TÜM ŞEHİTLERİMİZLE VE ECDADIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Ateş ayrıca, “Şanlı yurdumuzun dört bir yanından gelerek, bugün üzerinde yaşadığımız toprakları canları ve kanları pahasına bizler için ebedi bir vatana dönüştüren, Mehmet Akif’in de dizelerinde bahsettiği gibi, bu topraklar için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizle ve ecdadımızla gurur duyuyoruz. Bugün başımız dik ve gururla, her yönden gelişmiş ve kalkınmış bir Türkiye hedefine doğru kararlılıkla yürüyorsak, onların sayesindedir. Bu düşüncelerle, 106’ncı yıldönümünde tüm halkımızın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nü Bolu iş dünyası adına kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ulusal bağımsızlık mücadelemizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.