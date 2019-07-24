Ateş, Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

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Başkan Türker Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Günümüzün dinamik bilgi, iletişim ve teknoloji çağında, hem vatandaşlarımızın haber alma ve bilgilenmesi, hem de içinde yaşadığımız toplumun sesi ve sözü olma misyonunu yerine getiren basın kuruluşlarımız, aynı zamanda demokrasimizin de en önemli ve vazgeçilmez kurumlarından birisidir. Gazetecilik meslek ilkelerini kılavuz edinerek, görevlerini büyük bir özveriyle yapan basın camiamız, halk ile yönetim arasında tesis ettiği iletişim ve bilgilenme köprüsünün yanında, ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinin en önemli aktörlerinden birisi olmaya devam edecektir.

Teknolojinin en gelişmiş olanaklarını görevleri için seferber ederek, gece gündüz demeksizin büyük bir gayretle bu şerefli mesleği icra eden, bizlerin ve toplumun önünü açan tüm fedakâr basın mensuplarımıza teşekkür borçluyuz. Ülkemizde basın üzerindeki sansürün kaldırışının 111. yıldönümü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi milletimizin müşterek sesi olan basın camiamızın tüm güzide mensuplarının ve medya çalışanlarımızın ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Kendilerine başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum. Mesleklerini icra ederken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.”