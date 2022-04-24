Ateş hattından çıkamıyoruz

Haber Uğur Balaban
Boluspor ‘a Ümraniye darbesi 0-2
Bolu Atatürk Stadyumu’nda oyanan mücadelede İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren goller 2 ve 6. dakikada Antonio Mrsic'ten geldi. Boluspor'da Kasongo 81'de penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 63'e yükseltirken, küme potasına yaklaşan kırmızı beyazlı ekibimiz Boluspor ise 38 puanda kaldı.
Maçtan Dakikalar
2. dakikada Ümraniyespor maça golle başladı. Ceza sahasına girerek son çizgiye inen Onur’un kale alanına gönderdiği topu Bammou ıskaladı. Arka direkte topla buluşan Mrsic topu boş kaleye gönderdi.0-1
5. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan topta Vrsajevic kaleci Selmani’den sıyrılmak isterken yerde kaldı hakem penaltı noktasının gösterdi. Penaltı pozisyonuna itirazından dolayı Boluspor’da Gökhan Karadeniz sarı kart gördü.
6. dakikada Ümraniyespor penaltıdan Mrsic’in attığı golle farkı ikiye çıkardı. 0-2
19. dakikada Boluspor’da sağ kanatta topla buluşan Roshi’nin ceza sahasına ortaladığı topu kaleci Burak kontrol etti.
26. dakikada Sağ kanattan topla buluşarak son çizgiden Roshi ortasını yaptı Abdurrahman’ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
34. dakikada De Valle’nin pasında Onur’un sol köşeye yaptığı vuruşu kaleci Selmani son anda uzanarak köşeden çıkardı.
36. dakikada Boluspor’da sol kanattan son çizgiye inen Balaj’ın ceza sahasına gönderdiği topu son anda Ümraniyespor savunması araya girerek uzaklaştırdı.
45.dakikada Ümraniyespor’da Mrsic yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
80. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde Ercan Coşkun'un Fethi Özer'e müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada Kasongo'nun kullandığı penaltıda top auta çıktı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Emre Kargın xx, Murat Şener xx, Suat Güz xx, Alper Oran xx
Beypiliç Boluspor: Selmani x(O.Rybka 46 xx), Abdurrahim Dursun x, Zahit Çınar x (Hakan 81 x)Fethi Özer xx, Emin Bayram x, Tugay Kaçar x(Eray 70 x) , Abdurrahman Canlı xx, O. Roshi xx, Gökhan Karadeniz xx, D. Bregu x(Berk Yıldız 57 x), B. Balaj x(K.Kassongo 57 x)
Yedekler: Bartu, A.Diarrassouba, Arda , Erdem, Bülent,
Teknik Direktör: Osman Nuri Işılar
Ümraniyespor: Burak Öğür xxx, A.Vrsajevic xxx, Alim Öztürk, T. Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Serkan Göksu xx(S.Napoleoni 66), Onur Ayık xx(A. Hasic 63 xx), Kartal Yılmaz xx(Fatih 90 x) Y. Bammou xx, Y. Del Valle xx(Oğuz x), A. Mrsic xxx(Yusuf 46 x)
Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, , Mustafa Karagöz, A. Hasic, Atalay, Faruk Can
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: A Mrsic (2 ve 6 dk.) (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Gökhan, Abdurrahman (Beypiliç Boluspor) - Mrsic, Ercan, Oğuz. Y Bammou (Ümraniyespor)Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022, 16:08