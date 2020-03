Ateş, Kadınlar Gününü kutladı

Haber: BMA

BTSO Başkanı Ateş, yayımladığı 8 Mart Kadınlar Günü mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bir ülkenin gelişmesi, çağdaşlaşması ve kalkınmasının en önemli şartlarından birisi, kadınların toplumun her alanında güçlü biçimde var olması ve temsil edilmesidir. Varlıklarıyla hayatı anlamlandıran ve yaşanabilir kılan kadınlarımız, aydınlık bir geleceğe giden yolda sahip olduğumuz hem en büyük gücümüz, hem de en büyük desteğimizdir. Günümüz dünyasında, ülkeler arasındaki yarışı belirleyen temel unsur, ekonomik gelişmişlik ve kalkınmışlıktır. Ekonomik anlamda ilerlemek ve belirlenen hedeflere ulaşabilmek de ancak kadınlarımızın bilgi, zekâ, beceri ve girişimciliklerini ekonomiye kazandırmakla mümkündür. Aksi takdirde, kadınları geri planda kalmış bir toplum için tam anlamıyla bir gelişmişlikten ve kalkınmışlıktan söz etmek olanaksızdır.

Gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, gerekse Bolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler, bu ekonomik gelişme ve kalkınma yolculuğu içinde kadınlarımızın girişimciliğinin geliştirilmesine, kadınlarımız arasında girişimci düşüncenin giderek daha fazla yaygınlaştırılmasına her zaman büyük önem verdik. 12 yıldan bu yana Kadın Girişimciler Kurulumuz aracılığıyla İlimizdeki kadın girişimciliğinin hem nicelik, hem de nitelik olarak artması amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadın Girişimciler Kurulumuz, iş dünyası ve camia olarak kadınlarımıza duyduğumuz güvenin en önemli yansımalarından birisidir. Çünkü bizler kadınlarımızı en büyük beşeri zenginliğimiz olarak görüyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki, yuvamızın temel direği olan kadınlarımız, kendilerine tanınan her fırsatı hem kendileri, hem de çevreleri için bir başarıya dönüştürmeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceklerdir. Ekonomisi kalkınmış bir Türkiye, hiç kuşku yok ki erkeklerimiz ile birlikte yan yana yürüyen, azim, kararlılık ve başarılarıyla bizleri gururlandıran kadınlarımızın omuzlarında yükselecektir. Bu düşüncelerle, başta birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımız ve kadın girişimcilerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, kadına yönelik her türlü şiddetin son bulduğu, kadınlarımızın toplumdaki yerinin her geçen gün daha da arttığı, mutlu ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum.”