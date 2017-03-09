Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Ateş mesajında tüm kadınların Dünya kadınlar gününü kutladı. TSO Başkanı Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi “İçinde yaşadığımız dünyanın, toplumun vazgeçilmez parçası olan kadınlarımız, ülkemizin sosyo-ekonomik geleceğinin inşasında da kuşkusuz en önemli yerlerden birisine sahiptir. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın bilgi, beceri ve zekasını, toplumun her alanına entegre edemediğimiz sürece, tam anlamıyla gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olmamız söz konusu değildir. Bizim ülke olarak en önemli sermayemiz, kaliteli insan kaynağımızdır. Kadınlarımız da elimizdeki bu gücün yarısını oluşturmaktadır. Ülke olarak başarımız, yarınlarımızı inşa ettiğimiz bu süreçte kadınlarımıza ne kadar söz, ne kadar yer verdiğimizle doğru orantılı olacaktır. Başta 2023 yılı olmak üzere, geleceğe hedeflerle yürüyen ülkemizde, kadınlarımızın ekonomi, siyaset, bürokrasi, sivil toplum ve diğer tüm alanlarda daha aktif rol ve görev üstlenmeleri, bu hedeflerimize daha hızlı ve kolay ulaşmamızda önemli katkılar sağlayacaktır.

Kadınlarımız, kendilerine fırsat eşitliği sağlandığı takdirde üzerlerine aldıkları tüm görev ve sorumlulukları layıkıyla ve başarıyla yerine getirmektedirler. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kurulumuz, kadınlarımızın iş dünyasındaki sesi ve temsilcileri olarak, kadınlarımıza duyulan bu güvenin en başarılı sonuçlarından birisidir.