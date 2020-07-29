Ateş KOSGEB Bilgilendirme Seminerine Katıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye’deki bütün organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu olan ve İlimizin de TSO Başkanı Türker Ateş vasıtasıyla Yüksek Koordinasyon Kurulu’nda temsil edildiği OSBÜK, sektöre yönelik bilgilendirme faaliyetlerinden bir yenisini KOSGEB destekleri konusunda gerçekleştirdi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ev sahipliğinde, OSBÜK Yönetim Kurulu ve Yüksek Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme seminerine KOSGEB Başkanı Prof.Dr. Cevahir Uzkurt da konuşmacı olarak iştirak etti.

Seminerde KOSGEB’in ilgili daire başkanları ve birim yöneticileri tarafından KOSGEB'in KOBİ'lere yönelik sunduğu destek programlarından olan TEKMER destek programı, Stratejik Ürün Destek Programı, KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı, KOBİGEL Destek Programı, İş Birliği Destek Programı, Yurtdışı Pazar Destek Programı ve İşletme Geliştirme Destek Programı ile ilgili sunumlar eşliğinde ayrıntılı bilgiler aktarıldı.