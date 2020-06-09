Ateş, “Krediler ekonomiyi canlandıracak”

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Türker Ateş, “Oldukça düşük olan kredi faizleri kısa zamanda piyasaları canlandıracaktır. Bu düşük faiz politikasını destekliyor ve önemsiyoruz” dedi.

Ateş, “Krediler ekonomiyi canlandıracak”

Haber:N.Halid Altundal

Turizmden otomobile, ev eşyasından beyaz eşyaya, mobilyadan konut kredisine varıncaya kadar verilecek yeni düşük faizli kredilerin ekonomiyi canlandıracağını ifade eden Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Türker Ateş, “Oldukça düşük olan kredi faizleri kısa zamanda piyasaları canlandıracak. Ev mobilyasından beyaz eşyaya, tatilden her türlü ihtiyaca yönelik verilecek krediler piyasalara can suyu olacak. Tüm sektörleri ve vatandaşları yakından ilgilendiren bu krediler her kesimin yüzünü güldürecek ve piyasayı canlandıracak” ifadesini kullandı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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