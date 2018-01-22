Haber: Aysun Beykoz

Ateş, mesajında şu ifadeleri kullandı:“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı operasyonu, Türkiye'nin bölgedeki huzur ve istikrarı sağlama açısından almış olduğu önemli ve doğru bir karardır. İş dünyası olarak operasyonu bizler de yakından takip ediyoruz. Suriye'de bulunan terörist yapılanma ve faaliyetler, ülkemizin güney sınırının güvenliği birinci derecede tehdit eder nitelikte bir hal almıştır. Bölgenin terör örgütlerinden ve terörist odaklardan temizlenmesi, bölgede barışın ve huzurun tesis edilmesi amacıyla devletimizin almış olduğu operasyon kararını destekliyoruz. Türkiye, içinde bulunduğumuz bölgenin en güçlü ve söz sahibi ülkesidir. Bölgenin lider ülkesi olarak, devletimizin üstlendiği haklı inisiyatif ile bu terör odakları artık bir tehdit olmaktan çıkana kadar, bölgede barışın ve huzurun tesisi için yapılan bu mücadeleye inancımız ve desteğimiz tamdır. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak, ülkemizin güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu harekat süresince devletimize ve Kahraman ordumuza sonuna kadar güveniyoruz. Bütün dualarımız kahraman ordumuz ve Mehmetçiklerimiz ile beraberdir. Allah yardımcımız olsun.”