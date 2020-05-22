Ateş, sorun ve talepleri bakanlara iletiyor

Haber: N. Halid Altundal

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu iş dünyasının Koronavirüs pandemisi ile mücadele sürecindeki sorun, talep ve beklentilerini birinci düzeyden takip etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yapılan toplantıların ardından bu kez de Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile konsey ve sektör meclislerinin başkanları tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak’a iş dünyasının güncel sorun, talep ve beklentileri aktarıldı. Bakan Berat Albayrak ise ilk olarak Covid-19 pandemisi sürecinde Hükümet tarafından iş dünyasına sağlanan destekler ve hakkında bilgiler verdi. Devamında da pandemi sonrası yeni normalleşme sürecinde ekonomide beklentiler, izlenecek yol ve prensipler hakkında bilgi ve görüş alışverişi gerçekleştirildi. TSO Başkanı Türker Ateş de Bolu iş dünyasının taleplerini Bakan Albayrak’a iletti.