Haber; Aysun Beykoz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Türker Ateş, yaptığı açıklamada, ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vize işlemlerini askıya almasına ilişkin, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkiler yönünden köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve başta NATO olmak üzere siyasal anlamda stratejik ortak ve müttefik konumundaki iki ülke olduğunu hatırlattı.

"İlişkilerin önemli bir boyutunu da ticari ilişkiler oluşturmaktadır." diyen Ateş, "İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 17 milyar doları aşmıştır. Biz iş dünyası olarak, yaşanan gelişmelerin, başta ticari boyutu olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermemesi için sorunların diyalog, sağduyulu yaklaşımlar ve diplomasi ile ortadan kaldırılacağına inanıyoruz." diye konuştu.



