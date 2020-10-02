Ateş, talepleri Hisarcıklıoğlu’na aktardı



Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, Karadeniz Bölgesi oda ve borsa başkanlarının katılımıyla yapılan toplantı, çevrimiçi video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Toplantıda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının gündemindeki konular ve talepleri çerçevesinde TOBB tarafından Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıklar nezdinde takip edilen çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Ayrıca oda ve borsa başkanları tarafından üyelerin güncel sorun, talep ve beklentileri TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na aktarıldı.

TSO Başkanı Türker Ateş, 51 bin hektarlık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin planlama sürecinin başlatılması, son yapılan ilçe bazlı teşvik düzenlemesi sonrası tarım ve kırsal kalkınma desteklerinden Bolu ilçelerinin de yararlanabilmesi, OSB’lerdeki kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik mevzuat değişikliği, İl merkezindeki Arçelik PCİ ve yardımcı sanayi kuruluşlarının bulunduğu alanın ıslah organize sanayi bölgesine dönüştürülmesi, teknik lise ve MYO’larda eğitim gören öğrencilerin stajları gibi birçok konuda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na taleplerini aktardı.