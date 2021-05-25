Ateş, tırlar için harekete geçti

Haber: Okay Özcan

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, şehir içinden sanayi bölgesine gitmek için geçen tırların ulaşımda yarattığı sorunlara değindi. TSO Başkanı Ateş konuyla ilgili yaptığı açıklamada Anadolu Otoyolunun batı ile doğu giriş-çıkışı arasındaki mesafenin yaklaşık 20 kilometre olduğunu söyleyerek sanayi tesislerinin olduğu bölgedeki tırların, şehrin tam ortasında kalan hat üzerinden doğu ve batı giriş-çıkışlarına ulaşımının zor ve sıkıntılı olduğuna işaret etti.

Ateş, “Acilen 20 kilometrelik mesafenin ortasına, 10 kilometrelik alan içerisine mutlaka bir otobana giriş-çıkış gerekiyor” dedi. Ateş, bölgeye tır parkının da yapılmasının planlandığını aktararak, projenin olumlu karşılık bulacağını düşündüklerini kaydetti. Bu konuda karar merci olmadıklarını dile getiren Ateş, durumu yetkililerle görüştüklerini ve cevap beklediklerini ifade etti.