Ateş, TOBB Genel Kurulunda konuştu



Haber: N. Halid Altundal

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 76-77. Genel Kurul toplantısı, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde, TOBB Genel Kurul delegelerinin katılımıyla çevrimiçi video konferans yoluyla yapıldı. Toplantıya Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Genel Kurul Delegesi Türker Ateş, TSO Meclis Üyeleri ve TOBB Genel Kurul Delegeleri Cavit Demir, Fatih Yamaner, Orhan Kahraman ve Gürhan Gökdemir’in yanı sıra Meclis Başkanı Halit Ergül ve Genel Sekreter İsmail Gören iştirak etti. Genel Kurulda haziruna konuşma yapan 5 ilden birisi olarak TSO Başkanı Türker Ateş de bir konuşma gerçekleştirdi. Ateş konuşmasında ilimizdeki ekonomik durumu ve oda olarak yürütülen faaliyetleri anlattı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul sonrası yaptığı paylaşımda, “81 il ve ilçelerden katılan tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Yapılması gereken çok iş var! Oda ve Borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.