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    • Ateş, TOBB Marmara Bölge Toplantısına Katıldı

    Türker Ateş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla TOBB’de yapılan Müşterek Konsey toplantısına katıldı.

    31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:38
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    Ateş, TOBB Marmara Bölge Toplantısına Katıldı

    Haber: Aysun Beykoz

    TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Konseyleri Müşterek Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Konsey Başkanları ve üyelerinin katılımıyla, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyesi olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş de iştirak etti.

    Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konseylerin, Türkiye’deki tüm ticaret, sanayi, denizcilik ve tarım-hayvancılık sektörlerini temsil ettiğini, 81 ilde ekonominin kılcal damarlarını oluşturduklarını, böylece olumlu veya olumsuz her iktisadi gelişmeyi anında gördüklerini söyledi. Konseylerdeki bilgi birikimi ve tecrübenin, ekonomi yönetimi açısından fırsat olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bu salonda gördüğünüz ortam kamu idaresinde hızlı ve etkili kararların alınabilmesi için, büyük bir imkândır. İşte burada, bunu bilen ve bizzat yaşamış olan, bu camiadan çıkmış ve şimdi reel sektörden sorumlu makamlara gelmiş, kıymetli devlet adamlarımız bulunuyor. Toplantımızı onurlandıran iki değerli bakanımıza, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’ye ve Gümrük-Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’ye, camiam adına teşekkür ediyorum. Her iki Bakanımız da sağolsunlar. Özel sektör olarak kendilerinden hep destek gördük. Kapılarını hep açık gördük. Sıkıntılarımızı, problemlerimizi rahatlıkla ilettik, birlikte çözüm aradık” dedi.

    Toplantıda Türk iş dünyasının gündemindeki hususlar ile ilgili Bakanlarla bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu; talep ve sorunlar aktarıldı. Konsey toplantısını değerlendiren TSO Başkanı Türker Ateş, TOBB bünyesinde düzenli biçimde toplanan konseyler aracılığıyla gerek Türkiye’nin genel ekonomi gündeminin, gerekse yerel öncelikli konuların ele alındığını ifade etti. Toplantılarda Hükümete ve Bakanlara sorun ve talepleri birinci elden aktarma olanağı bulduklarını söyleyen Ateş, iş dünyasının yolunda hedeflerle ilerlediğini belirterek, Hükümetin iş dünyasına yönelik sergilediği olumlu ve çözüm odaklı yaklaşım sayesinde birçok önemli sorunun bu çatı altında çözüldüğünü dile getirdi. TSO Başkanı Ateş, iş dünyasının sorunlarına ve taleplerine her zaman kulak veren Hükümet temsilcilerine ve kendilerini iş dünyası ile bir araya getiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na da teşekkür etti.

     

    Anahtar Kelimeler: Türker, Ateş, Ekonomi, Bakanı, Nihat

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