Haber: BMA

Yerli ve yabancı tüm ticari işletmeler arasındaki ticari uyuşmazlıkların çözümünde en üst karar merci olarak görev yapan 10 üyeli TOBB Tahkim Divanı’nın yeni dönem ilk toplantısı, TOBB’de gerçekleştirildi. Toplantıya TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Tahkim Divanı’nda görevlendirilen Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş de iştirak etti.

Toplantıda yapılan Tahkim Divanı başkanlık seçiminde, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu Divan başkanlığına seçilirken, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş de Divan Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. TSO Başkanı Ateş, başta kendisini TOBB Tahkim Divanı’na seçen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Yönetim Kuruluna ve teveccühlerinden dolayı TOBB Tahkim Divanı üyelerine teşekkür etti.