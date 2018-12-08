banner133

banner128

banner120
08 Aralık 2018 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ateş TOBB Tahkim Divanında başkan yardımcısı oldu

    Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleştirilen TOBB Tahkim Divanı toplantısında Divan Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

    06 Aralık 2018 Perşembe 13:46
    Bu haber 211 kez okundu
    Ateş TOBB Tahkim Divanında başkan yardımcısı oldu

    Haber: BMA

    Yerli ve yabancı tüm ticari işletmeler arasındaki ticari uyuşmazlıkların çözümünde en üst karar merci olarak görev yapan 10 üyeli TOBB Tahkim Divanı’nın yeni dönem ilk toplantısı, TOBB’de gerçekleştirildi. Toplantıya TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Tahkim Divanı’nda görevlendirilen Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş de iştirak etti.

    Toplantıda yapılan Tahkim Divanı başkanlık seçiminde, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu Divan başkanlığına seçilirken, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş de Divan Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. TSO Başkanı Ateş, başta kendisini TOBB Tahkim Divanı’na seçen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Yönetim Kuruluna ve teveccühlerinden dolayı TOBB Tahkim Divanı üyelerine teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ticaret, Sanayi, Odası, Yönetim

    YORUM YAZ

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Vatandaş 1 gün önce yorumlandı

      boluya faydası varmı. adaytamamen kendine çalışıyor

      @Cevapla

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım DESTİNA, GÜZEL KIZ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Geleceğe Değer Katanlarla Paşaköyde Toparlandık
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YETKİLİLER ÖĞRENCİ OLURSA… !
  • ERDAL TANRIVERDİ ERDAL TANRIVERDİ NEREDE KADIN HAKLARI?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR İTÜ BASKETBOL - REFİK DURBAŞ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BİR MAÇIN HİKAYESİ
  • METE FERAH METE FERAH ÇEVREMİZİ NASIL GÖRÜYORUZ?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YUNAN ADALARI GEZİSİ -7
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Menfaat
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZ
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİHTE ORTADOĞUYA KİMİ BAKIŞLAR…
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ BELEDİYENİN “KARA KULELERİ”
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Yeni Başkana Hazırlanıyor
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir KOMŞULUK…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Kahvaltı bahane
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖŞEYİ DÖNENLER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben de Adayım.
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEREYE?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU TARIM VE ONERILER
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BOLU KÜLTÜR VE TURİZM
  • Makinist Makinist Size işin doğrusunu söyleyeyim
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129