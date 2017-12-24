Haber: Ceylan Beykoz

Toplantıya Konsey Üyesi Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş de katılarak iş dünyasının gündemindeki konular hakkında bilgi ve taleplerini paylaştı. TOBB bünyesindeki Ticaret ve Sanayi Odalarını temsil eden Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi’nin toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Toplantıya Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyesi Türker Ateş de iştirak etti. Toplantıda Türkiye’nin 2017 yılının 9 ayı itibariyle sağlamış olduğu büyüme ve ihracat grafiğinden hareketle, yakalanan bu ivmenin 2018 yılında da devam edebilmesi için iş dünyasına hükümet tarafından istihdam, üretim ve ticarette sağlanan teşvik ve desteklerin 2018 yılında da devam etmesi yönündeki temenni ve beklentiler Bakan Tüfenkçi’ye iletildi. Ayrıca ekonomi gündemindeki konular hakkında da bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.