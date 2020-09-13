​​​​​​​Ateş ve Gülen organize etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Organize Sanayi Müdürü Mustafa Gülen'in öncülüğünde yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere, Arçelik AŞ. 2, Schott Orim Cam Sanayi Ticaret AŞ. 1, Gezer Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret AŞ. 1, Yorglass Cam Sanayi ve Ticaret AŞ. 1, Appriva Tekstil Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ. 1 ve Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ. 1 adet olmak üzere toplam 7 mekanik ventilatör bağışlandı.

Yapılan bağışlarla ilgili olarak Vali Ümit, bu anlamlı katkılarıyla sağlık teşkilatına destek olan yardımsever firmalara, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Organize Sanayi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanlarına, tüm yönetici ve üyelerine teşekkür ettiğini bildirdi.