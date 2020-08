Ateş, Zafer Bayramını kutladı

Haber: BMA

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “26 Ağustos 1922 günü başlayan ve 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında, işgal kuvvetlerinin ağır bir bozguna uğratılmasıyla sona eren Büyük Taarruz’un 98. yıldönümünü millet olarak büyük bir gururla karşılıyoruz. Dünyada emsali olmayan bu zafer, üzerinde yaşadığımız bu toprakların, ebediyete kadar milletimizin vatanı olarak kalmaya devam edeceğini tüm dünyaya göstermiş ve ilan etmiştir.

Asırlar boyu süregelen tarihi boyunca, milletimiz her türlü boyunduruğu reddetmiş, bağımsızlığını, vatanını ve bayrağını canından aziz bilmiştir. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu ülkeyi, her daim ileri taşımak ve Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yarışının vazgeçilmez bir parçası olarak en ön sıralara getirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu büyük ve güçlü Cumhuriyetin her bir ferdi olarak, sırtımızı yasladığımız en büyük gücümüz, her şartta tesis ettiği birlik ve beraberlik ruhu ile her türlü güçlüğün üstesinden gelmeyi bilen milletimizin yüksek karakteridir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm üyelerimizin, halkımızın ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu eşsiz zafere kanıyla, canıyla, mücadelesiyle omuz veren tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum.”