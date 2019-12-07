Haber: Volkan Yılmaz
Deplasmanda 13 aydır kazanamayan Boluspor kabusa yine son veremedi. Lider Hatayspor her iki yarıda bulduğu gollerle temsilcimizi rahat geçti. TFF 1. Lig'in iki güçlü ekibi Hatayspor ile Boluspor kozlarını paylaştı. Maç öncesi Hatayspor, kendi evinde 3 puan almak; Boluspor ise deplasmandan galibiyetle dönmek amacındaydı. Karşılaşma saat 14.00'te başladı ve beIN Max 1 kanalından canlı yayınlandı. Mücadelede ev sahibinin golleri 35.dakika penaltıdan Mesut Çaytemel, 65.ve 90.dakikalarda Hamza Gür’nde geldi. Bu sonuçla Hatayspor liderliğini korudu. Boluspor rakibi karşısında etkili olamayınca sahadan puansız ayrılarak ateş hattından kurtulamadı.
Ateşle Dansa Devam!
TFF 1.Ligin 14. hafta maçında Boluspor, Hatayspor ile deplasmanda karşılaşırken son haftalardaki düşüşünü sürdürdü: 3-0. Kırmızı-beyazlılar tehlike çemberinde ateşle dans etmeye devam ediyor.
Haber: Volkan Yılmaz
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