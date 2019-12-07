Ateşle Dansa Devam!

Haber: Volkan Yılmaz

Deplasmanda 13 aydır kazanamayan Boluspor kabusa yine son veremedi. Lider Hatayspor her iki yarıda bulduğu gollerle temsilcimizi rahat geçti. TFF 1. Lig'in iki güçlü ekibi Hatayspor ile Boluspor kozlarını paylaştı. Maç öncesi Hatayspor, kendi evinde 3 puan almak; Boluspor ise deplasmandan galibiyetle dönmek amacındaydı. Karşılaşma saat 14.00'te başladı ve beIN Max 1 kanalından canlı yayınlandı. Mücadelede ev sahibinin golleri 35.dakika penaltıdan Mesut Çaytemel, 65.ve 90.dakikalarda Hamza Gür’nde geldi. Bu sonuçla Hatayspor liderliğini korudu. Boluspor rakibi karşısında etkili olamayınca sahadan puansız ayrılarak ateş hattından kurtulamadı.