Ateşli silah avcılığı yasağı başladı

Yasaklı dönemde avlanma yapıldığını gören vatandaşlar, 81 ilde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüklerine, 112 Acil Çağrı Merkezlerine bildirimlerde bulunabilirler. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları, yaban hayvanlarının bulunduğu sahalarda fotoğraf çekerken yavru yaban hayvanı ve anne yaban hayvanının tedirgin olmamaları için yuvalama alanlarına çok yaklaşmamaları gerekiyor. Diğer yandan, özellikle ceylan, karaca gibi yaban hayvanlarının doğal ortamlarda yavrusu tek bulunduğunda alınmamalıdır. Çünkü anne yaban hayvanı o bölgede beslenmeye çıkmış olabileceğinden buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yavru yaban hayvanının terk edildiği veya yaralı olduğuna kanaat getirilirse yetkili birimler ile iletişime geçilmesi en doğru yöntem.

‘Kara Avcılığı Kanunu’ kapsamında ilgili kurallara uymayanlara, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından idari para cezaları uygulandığı ve hapis cezasına varan yaptırımlar bulunduğu unutulmamalı.